Cyprien Sarrazin gibt nach seinem Horror-Sturz Ende des letzten Jahres ein Update. Er lässt die kommende Olympia-Saison aus.

Legende: Auf gutem Weg, aber noch nicht wettkampfbereit Cyprien Sarrazin wird frühestens in der Saison 2026/27 in den Weltcup zurückkehren. imago images/Action Plus

Cyprien Sarrazin war am 27. Dezember im Abschlusstraining zur Abfahrt in Bormio schwer gestürzt. Der Franzose erlitt eine Hirnblutung und wurde zwischenzeitlich in ein künstliches Koma versetzt. 8 Monate nach seinem Horrorunfall gab der 30-Jährige ein Update über seinen Gesundheitszustand.

Passend zum Thema Schwere Stürze in Bormio Hirnblutung: Sarrazin wurde noch am Freitag operiert

Keine Olympischen Spiele – Rückkehr frühestens übernächste Saison

«Wenn ich an die Situation von vor ein paar Monaten zurückdenke, dann darf ich sagen, dass alles wirklich gut ist. Ich bin zu einem völlig normalen Leben zurückgekehrt. Auch wenn manchmal nicht alles rosig ist», sagte er gegenüber L'Equipe. Der Kopf sei wieder völlig in Ordnung und die Sehkraft wieder uneingeschränkt da.

Für eine Rückkehr auf die Ski lässt sich Sarrazin noch Zeit, der Speed-Spezialist will sich nicht auf ein konkretes Datum festlegen. Fest steht allerdings, dass er die kommende Saison mit den Olympischen Spielen in Italien komplett auslassen wird. «Ich habe das Gefühl, es geht in die richtige Richtung, sonst hätte ich ‹Ciao› gesagt.»