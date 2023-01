Der grosse Abwesende

Marco Odermatt, der diese Saison 4 der ersten 5 Riesenslaloms für sich entschieden hatte, verzichtete in Schladming auf einen Start. Der Nidwaldner hatte sich am vergangenen Wochenende in der 1. Kitzbühel-Abfahrt leicht am linken Knie verletzt und wollte trotz absolviertem Training am Mittwochmorgen kein Risiko eingehen.

Das Podest

1. Loïc Meillard (SUI) 2:18,77 Minuten

2. Gino Caviezel (SUI) +0,59 Sekunden

3. Marco Schwarz (AUT) +0,81

Dennoch liess es sich Odermatt nicht nehmen, seinen Team-Kameraden bei der Arbeit zuzuschauen. Und diese machten die Absenz des 25-Jährigen prompt vergessen – und wie! Loïc Meillard schnappte sich den Sieg vor Gino Caviezel. Schon bei Halbzeit hatte das Schweizer Duo mit grossem Vorsprung vorne gelegen.

In der Entscheidung behielten auf der pickelharten und eisigen Planai beide kühlen Kopf und bescherten Swiss-Ski den ersten Doppelsieg im Riesenslalom seit Kranjska Gora 2021. Lokalmatador Marco Schwarz komplettierte das Podest – er stand erstmals auf einem «Riesen»-Weltcup-Treppchen.

Schliessen 02:39 Video Meillard: «Das mit Gino zu teilen ist einfach unglaublich» Aus Sport-Clip vom 25.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 39 Sekunden. 01:29 Video Caviezels Fahrt auf den 2. Rang Aus Sport-Clip vom 25.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden. 02:02 Video Caviezel: «Jetzt habe ich den Speed wieder – so macht es Spass» Aus Sport-Clip vom 25.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden.

Meillards Erlösung

Für Meillard ist es der erste «echte» Weltcup-Triumph – im Februar 2020 hatte er im Parallel-Riesenslalom in Chamonix (FRA) gejubelt. Nun, mit 26 Jahren, ist der Knoten endgültig geplatzt. Und das überrascht kaum, stand er doch in diesem Monat schon 2 Mal auf dem Treppchen (Dritter im Riesenslalom von Adelboden, Zweiter im Slalom von Wengen).

Für Caviezel ist der 2. Platz das beste Weltcup-Ergebnis der Karriere. Zuvor stand er zweimal als Dritter auf dem Podest: im Oktober 2020 in Sölden (Riesenslalom), im März 2022 in Courchevel/Méribel (Super-G).

Die weiteren Schweizer

15. Thomas Tumler +2,78 Sekunden

22. Livio Simonet +3,43

26. Semyel Bissig +3,82

Nicht für den 2. Lauf qualifiziert: Justin Murisier, Daniele Sette, Fadri Janutin

Thomas Tumler präsentierte sich in der Entscheidung deutlich verbessert. Im 1. Lauf noch auf dem 25. Rang, preschte er im 2. Durchgang gleich 10 Plätze nach vorne. Über Weltcup-Punkte konnten sich auch Livio Simonet und Semyel Bissig freuen.

Schliessen 01:18 Video Tumler überzeugt im 2. Lauf Aus Sport-Clip vom 25.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden. 01:22 Video Tumler: «Es war schwierig, das Material optimal abzustimmen» Aus Sport-Clip vom 25.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden. 02:54 Video Odermatt: «Der Schritt, ein Rennen zu fahren, wäre zu gross gewesen» Aus Sport-Clip vom 25.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 54 Sekunden.

Zingerle mit viel Risiko

Der Italiener Hannes Zingerle war im 2. Lauf angriffslustig unterwegs. Beim letzten Tor vor der Ziellinie geriet er aus dem Gleichgewicht und donnerte in den Werbebogen. Seine Marke zählte nicht nur, sie blieb auch lange das Mass der Dinge. Am Ende machte der 27-Jährige 12 Positionen gut.

01:15 Video Zingerle stürzt vor dem Ziel – seine Zeit zählt Aus Sport-Clip vom 25.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

So geht's weiter

Im Riesenslalom können sich die Athleten an der WM in Courchevel/Méribel wieder beweisen. Im Weltcup steigt das nächste Rennen in dieser Disziplin am 25. Februar in Palisades Tahoe (USA).