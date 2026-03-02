«Sprichst du jetzt mein Karriereende an?», fragte Franjo von Allmen «Sportpanorama»-Moderatorin Fabienne Gyr mit einem Lachen, als diese die Erfolge des Schweizer Speedspezialisten aufzählte. Vor allem die 3 Olympiasiege von Milano Cortina dürften schwer zu toppen sein.

Auch Stefan Rogentin habe gesagt, eigentlich müsse er auf dem Höhepunkt aufhören, besser werde es kaum noch, meinte von Allmen weiter. Aber der Schweizer Skifan kann beruhigt sein: «Es stehen noch viele Sachen auf der Liste», so von Allmen. Nur wegen Olympia hänge er die Skis nicht gleich an den Nagel.

Letzter «Riesen»-Start gründlich misslungen

Eine Möglichkeit, einen neuen Reiz zu setzen, wäre eine zusätzliche Disziplin – der Riesenslalom. Ein erster Versuch ging gründlich in die Hose. Am Weltcup-Finale der letzten Saison in Sun Valley (USA) schied der Berner nach wenigen Toren aus. «Immerhin hat es nicht viel Energie gekostet», blickt von Allmen mit einem Lachen zurück.

Denkbar sei es trotzdem, dass er auch am diesjährigen Saisonfinale in Lillehammer (NOR) wieder einmal bei einem Riesenslalom an den Start gehe. An einem Weltcup-Finale passe das rein, sagt von Allmen, stellt aber klar: «Es steht im Moment nicht im Fokus, voll auf den Riesenslalom zu setzen.» Erst gehe es darum, konstant und solid in den Speeddisziplinen zu werden und dereinst eine kleine Kristallkugel in den Händen zu halten.

Schliesslich dürfe man auch nicht den Zusatzaufwand unterschätzen, welchen eine zusätzliche Disziplin mit sich bringen würde, gibt von Allmen zu bedenken: «Man ist deutlich mehr unterwegs und muss besser mit den Trainings planen. Es zieht viel mit sich und es steckt wesentlich mehr dahinter, als man von aussen sieht.»

Beeindruckt von Odermatt

Umso höher seien die Leistungen von Marco Odermatt zu gewichten, stellt von Allmen anerkennend fest. «Es ist nicht selbstverständlich, dass Marco das so gut handeln kann. Es ist beeindruckend, was er abliefert.» Überhaupt gibt es im Männer-Weltcup nur 7 Athleten, die in 3 Disziplinen gepunktet haben.

Es ist sicher nicht der Plan, da jetzt voll einzusteigen und nachher geht der Schuss hintenraus.

Und auf keinen Fall sollen bei von Allmen die anderen beiden Disziplinen darunter leiden, wenn neu auch der Riesenslalom ins Rennprogramm aufgenommen werden sollte. «Es wäre ein Abwägen. Lieber aber fokussiere ich mich auf das, wo ich weiss, dass es klappt, als jetzt überstürzte Entscheidungen zu treffen» so von Allmen. Und auch Trainer Reto Nydegger schlägt in die gleiche Kerbe: «Es ist sicher nicht der Plan, da jetzt voll einzusteigen und nachher geht der Schuss hintenraus.»

Vorläufig wird von Allmen also weiterhin fast ausschliesslich in den Speeddisziplinen anzutreffen sein. Dort, wo er sich wohlfühlt. So meint Nydegger: «Das Wichtigste ist, dass der Athlet gesund bleibt und Freude am Ganzen hat. Das andere kommt dann ganz von selbst.»