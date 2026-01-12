Von Freitag bis Sonntag gehen die diesjährigen Lauberhornrennen über die Bühne. Am Montag informierte OK-Chef Urs Näpflin.

Nach Adelboden ist vor Wengen. Im Berner Oberland gehen von Freitag bis Sonntag die Lauberhornrennen 2026 über die Bühne. Der Reihe nach stehen ein Super-G, eine Abfahrt und ein Slalom auf dem Programm.

Urs Näpflin, der OK-Präsident der Rennen in Wengen, ist mit Blick auf das verlängerte Rennwochenende guter Dinge. Am Montag gab er gegenüber SRF Auskunft über ...

... die Trainings

«Ich hoffe auf ein gutes Training am Dienstag von ganz oben. Klar ist, von den drei Trainingstagen werden wir nur deren zwei brauchen. Ein Tag wird ein freier Tag sein. Wir werden am Dienstag entscheiden, ob am Mittwoch oder am Donnerstag nicht gefahren wird.»

... die Sicherheit

«Wir haben aufgrund von Stürzen im letzten Jahr kleine Sicherheitsanpassungen vorgenommen. In Langentrejen haben wir beispielsweise an der Stelle, wo man von der Sonne in den Schatten kommt, sechs zusätzliche Air-Fences als Sicherungs-Elemente aufgestellt. Auch die Einfahrt zum Haneggschuss haben wir sicherer gemacht.»

... die Zuschauer

«Im letzten Jahr haben wir gemerkt, dass wir punkto Zuschauer am Limit sind. Wir haben deshalb die Zuschauerlenkung total überarbeitet. Am Samstag sind wir bereits ausverkauft – und ich meine wirklich ausverkauft. Am Freitag und am Sonntag gibt es hingegen noch Möglichkeiten.»