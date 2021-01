Mit dem 3. Platz beim Riesenslalom in Kranjska Gora hat Michelle Gisin einen Meilenstein erreicht. Die Engelbergerin kann nun Podestplätze in allen 5 Disziplinen vorweisen.

Michelle Gisin befindet sich seit Monaten in beneidenswerter Verfassung. Die 27-Jährige fährt bestechend und hat sich zur Teamleaderin von Swiss-Ski gemausert. 4 Podestplätze und der 1. Weltcupsieg in dieser Saison sprechen eine deutliche Sprache.

In Kranjska Gora hat Gisin nun eine Lücke in ihrem Palmarès geschlossen. Dank tadellosen Läufen auf dem eisigen und unruhigen Hang, der den Fahrerinnen alles abverlangte, fuhr sie auf den 3. Platz im Riesenslalom hinter Marta Bassino (ITA) und Tessa Worley (FRA) – Gisins erster Podestplatz in dieser Disziplin im Weltcup.

Bis es so weit war, musste sie im Riesenslalom einige Rückschläge hinnehmen. Dreimal fuhr sie auf den ungeliebten 4. Rang, verpasste das Treppchen mehrfach nur wegen einigen Hundertsteln. Gisin konnte diesen Erfolg nach dem Rennen noch nicht glauben: «Das war vor dieser Saison mein Hauptziel, deshalb ist es für mich das emotionalste Podest bis jetzt. Es ist unglaublich, dass es jetzt geklappt hat.»

Legende: Konnte es nach dem Rennen kaum fassen Michelle Gisin. Keystone

Auf Vreni Schneiders Spuren

Gisin ist die erste Schweizerin seit Vreni Schneider, die dies geschafft hat. Nach dem Rennen meinte sie dazu: «Das kann ich nicht einordnen. Vreni ist für uns alle eine Volksheldin. Jetzt etwas zu schaffen, was sie auch erreicht hat, bedeutet mir sehr viel.» Die Engelbergerin überzeugt vor allem in den technischen Disziplinen, auf den langen Skis fuhr sie in dieser Saison noch nicht in die Top 5.

Hinsichtlich der WM in Cortina d'Ampezzo zählt Gisin zu den heissen Favoritinnen auf die Medaillen – in allen Rennen sind Rangierungen ganz vorne möglich.

Auch der Gewinn der grossen Kugel für den Gesamtweltcup liegt für die Skifahrerin der Stunde drin. Sie hat als 2. mit 635 Punkten 114 Zähler Rückstand auf die Slowakin Petra Vlhova. Zum Vergleich: In der letzten Saison, die wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen wurde, hatte Gisin insgesamt 591 Punkte geholt.