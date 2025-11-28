Das Podest:

1. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:30,98 Minuten

2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,95 Sekunden

3. Filip Zubcic (CRO) +1,00

out: Marco Odermatt

Mit zwei Siegen aus zwei Rennstarts war Marco Odermatt der Saisonauftakt perfekt geglückt. Auch in den Riesenslalom von Copper Mountain stieg der Gesamtweltcupsieger der letzten vier Jahre als grosser Favorit. Doch auch die Allerbesten sind vor Fehlern nicht gefeit, auch nicht Überfahrer Odermatt.

Der obere Streckenteil gelang dem mit der Startnummer 6 ausgestatteten Nidwaldner noch formidabel, die Zwischenzeiten leuchten alle grün auf. Doch nach gut 50 Fahrsekunden unterlief Odermatt ein Innenskifehler, welcher nicht mehr zu korrigieren war. Und so schied der Schweizer erstmals seit knapp einem Jahr wieder einmal aus, damals in Beaver Creek war es ebenfalls ein Riesenslalom gewesen.

Als grosser Nutzniesser von Odermatts Aus entpuppte sich Stefan Brennsteiner. Der 34-jährige Österreicher, der bereits bei Halbzeit in Führung gelegen hatte, meisterte die energieraubende Piste auf knapp 3000 Metern über Meer am besten und feierte mit grossem Vorsprung seinen allerersten Weltcupsieg. Hinter Brennsteiner entschied Henrik Kristoffersen das Duell um Platz 2 mit Filip Zubcic um 5 Hunderstelsekunden für sich.

Die weiteren Schweizer

9. Thomas Tumler +1,58

18. Loïc Meillard +2,36

19. Luca Aerni +2,38

Nicht für den 2. Lauf qualifiziert: Marco Odermatt, Lenz Hächler, Fadri Janutin, Sandro Zurbrügg, Livio Simonet

Die Schweizer Hoffnungen nach dem Ausscheiden Odermatts im 1. Durchgang lagen in erster Linie auf den Schultern von Thomas Tumler. Obschon sich der Bündner mit seinem 1. Lauf nicht ganz zufrieden zeigte, war die Ausgangslage für die Entscheidung mit Rang 3 vorzüglich. Doch Tumler kam nicht wie gewünscht auf Touren und fiel zurück. Die 24.-schnellste Zeit im 2. Durchgang reichte dem 36-Jährigen in der Endabrechung «nur» zu Platz 9.

Einen weiteren gebrauchten Tag erwischte Loïc Meillard. Beim Romand stimmte erneut einiges nicht zusammen. Zwar sicherte sich Meillard mit Rang 18 zum 4. Mal in dieser Saison Weltcup-Punkte, allerdings muss er weiter auf seine erste Top-10-Platzierung des Winters warten.

Eine eindrückliche Serie der Schweizer nahm am Freitag ein Ende. Nach 10 Riesenslaloms in Serie mit mindestens einem Podestplatz blieb Swiss-Ski erstmals wieder ohne Top-3-Rangierung.

So geht's weiter

In Copper Mountain ist die Reihe nun an den Frauen. Am Samstag steigt der Riesenslalom, am Sonntag wird ein Slalom ausgetragen.

Der Männer-Tross reist innerhalb des Bundesstaats Colorado weiter ins gut 50 Kilometer entfernte Beaver Creek, wo nächstes Wochenende drei Rennen anstehen. Den Start bildet am Freitag die erste Abfahrt des Winters. Am Samstag folgt ein Super-G, ehe am Sonntag noch ein Riesenslalom ansteht.

Resultate