Der Nidwaldner scheidet beim Saisonfinale im 1. Lauf des Riesenslaloms aus. Nun droht ihm die kleine Kugel zu entgleiten.

Ganz überraschend kommt das Aus von Marco Odermatt nicht. Schon nach dem 19. Rang im Super-G am Sonntag hatte der fünffache Gesamtweltcupsieger zugegeben, dass es ihm schwergefallen sei, die nötige Spannung für das Rennen aufzubauen.

Diesen Eindruck wurde man auch am Dienstag nicht los. Im Riesenslalom zeigte sich Odermatt erneut alles andere als stilsicher. Nach gut 20 Fahrsekunden wurde er ein erstes Mal ausgehebelt, konnte ein Ausscheiden aber gerade noch in extremis verhindern. Allein dort hätte er schon einen beträchtlichen Rückstand eingefahren.

Legende: Fand sich in Lillehammer überhaupt nicht zurecht Marco Odermatt. Keystone/AP/Marco Trovato

Kaum hatte er sich auf die Linie zurückgekämpft, rutschte Odermatt nach einer Kante weg und verpasste ein Tor. Damit fanden die bislang durchzogenen Auftritte beim Saisonfinale in Lillehammer ihren negativen Höhepunkt. Nach Copper Mountain (USA) Ende November war es der 2. Ausfall von Odermatt im Riesenslalom in dieser Saison.

Odermatt wollte «nicht rechnen»

«Ich hatte ein gutes Gefühl, bin nicht so schlecht gestartet», meinte Odermatt, «vielleicht ging ich etwas zu aggressiv in den Lauf mit diesen Wellen. Ich wollte die Startnummer 1 ausnutzen.»

Er habe nicht rechnen wollen, sondern die Saison mit einem guten Rennen abschliessen, «das heisst für mich, dass ich um den Sieg fahre, nicht ‹abehösele›», so Odermatt. Natürlich habe er die Kugel gewinnen wollen, «aber Fehler passieren».

Pinheiro Braathen steht bereit

Lucas Pinheiro Braathen, Odermatts ärgster Rivale im Kampf um die kleine Kristallkugel, zeigte indes keine Nerven und stellte im 1. Lauf die Bestzeit auf. Ihm würde nun ein 4. Rang reichen, um Odermatt noch abzufangen (48 Punkte Rückstand).

Loïc Meillard, der mit 89 Punkten Rückstand auf Odermatt rechnerisch auch noch Chancen auf den Sieg in der Disziplinenwertung hat, liegt auf Zwischenrang 3. Thomas Tumler und Luca Aerni belegen die Plätze 13 und 15. Der zweite Lauf startet um 12:30 Uhr (live SRF zwei und SRF Sport App).

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