Das Podest

1. Marco Odermatt 2:11,69 Minuten

2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,12 Sekunden

3. River Radamus (USA) +1,37

Es ist eine Machtdemonstration, die ihresgleichen sucht: Marco Odermatt kann bereits auf den Tag genau einen Monat vor dem Ende der Saison nicht mehr von Platz 1 im Gesamtweltcup verdrängt werden.

Dank des Sieges im Riesenslalom von Palisades Tahoe – dem 10. in seiner Paradedisziplin in Folge –, weist er nun insgesamt 1702 Punkte auf. Manuel Feller, der sich auf Platz 8 klassierte, hat genau 1001 Punkte Rückstand. Auch rechnerisch kann der Österreicher damit in den verbleibenden 10 Rennen (alle Disziplinen zusammengenommen) nicht mehr am Nidwaldner vorbeiziehen.

Gleiches gilt für Cyprien Sarrazin (1018 Punkte Rückstand) und Vincent Kriechmayr (1035). Odermatt macht damit das Triple perfekt: Bereits 2022 und 2023 krallte er sich die grosse Kristallkugel.

Von Kristoffersen hart gefordert

Auch die ungewohnten Schneeverhältnisse im kalifornischen Skiort konnten Odermatt nicht ausbremsen. Der Einzige, der mit dem Saisondominator mithalten konnte, war in beiden Läufen Henrik Kristoffersen. Dank einem starken Schlussteil rettete Odermatt in der Entscheidung aber 12 Hundertstel auf den Norweger ins Ziel. River Radamus, der als Dritter seine Podestpremiere feierte, verlor bereits 1,37 Sekunden.

01:37 Video Kristoffersen kommt dem Sieg mit starker Fahrt sehr nahe Aus Sport-Clip vom 24.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden.

Die kleine Kugel für den Disziplinenweltcup im Riesenslalom ist Odermatt noch nicht ganz sicher. Läuft alles normal, dürfte sich das am kommenden Freitag ändern, wenn in Aspen der erste von zwei Riesenslaloms ansteht. Bei vier noch zu absolvierenden Rennen beträgt sein Polster auf Verfolger Filip Zubcic (Ausfall im 2. Lauf von Palisades Tahoe) 386 Punkte. Ausser dem Kroaten hat kein Fahrer mehr Chancen, Odermatt abzufangen.

Die weiteren Schweizer in den Punkten

4. Thomas Tumler +1,50

5. Gino Caviezel +1,77

6. Loïc Meillard +1,82

12. Justin Murisier +2,49

14. Livio Simonet +2,56

23. Fadri Janutin +3,29

Im Sog Odermatts schwangen sich auch dessen Teamkollegen zu Glanzleistungen auf. Gleich sechs hatten den Sprung in den 2. Durchgang geschafft. Und bis auf Justin Murisier verbesserten sich alle rangmässig noch. Thomas Tumler, Gino Caviezel und Loïc Meillard bildeten gleich hinter dem Podest ein Schweizer Trio. Besonders für Tumler ein schöner Erfolg: Er fuhr sein bestes Saisonresultat ein. Caviezel war in diesem Winter im Riesenslalom noch nie besser gewesen.

Schliessen 01:31 Video Tumler verpasst das Podest als Vierter knapp Aus Sport-Clip vom 24.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden. 01:23 Video Die Fahrt von Gino Caviezel Aus Sport-Clip vom 24.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden. 01:20 Video Die Fahrt von Loïc Meillard Aus Sport-Clip vom 24.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden.

So geht es weiter

Am Sonntag sind in Palisades Tahoe die Stangenkünstler dran. Den 1. Lauf des Slaloms sehen Sie ab 18:50 Uhr live auf SRF info und in der Sport App (2. Lauf: 21:50 Uhr SRF zwei & Sport App). Die Techniker reisen danach weiter nach Aspen, wo kommenden Freitag und Samstag zwei weitere Riesenslaloms und am Sonntag ein Slalom anstehen.

Die Stimmen zum Rennen