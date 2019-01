Nach seinem Sieg in Adelboden lobt Marcel Hirscher das Schweizer Nachwuchstalent Marco Odermatt in den Himmel.

Hirscher über Odermatt: «Er kann gewinnen, was er will»

Legende: Video Hirscher spricht über Odermatt in den höchsten Tönen abspielen. Laufzeit 00:31 Minuten.

Hirscher spricht über Odermatt in den höchsten Tönen

Einmal mehr hat Marcel Hirscher am «Chuenisbärgli» die Konkurrenz düpiert – und das trotz verpatztem Auftakt. «Im 1. Lauf hatte ich nur Glück, dass Henrik (Kristoffersen, d. Red.) so viele Fehler gemacht hat, sonst wäre ich wohl schon 5, 6 Zehntel zurückgelegen», gibt der Österreicher bescheiden zu.

Ein überragender 2. Lauf rückte die Verhältnisse dann wieder zurecht. Mit diesem Sieg baut Hirscher seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Vieles spricht dafür, dass der zweifache Olympiasieger Ende Saison zum 8. (!) Mal in Folge die grosse Kristallkugel stemmen darf.

Der kann Gesamtweltcupsieger, Olympiasieger werden – alles, was er möchte.

Hirschers Huldigung

Überzeugen konnte auch einmal mehr der erst 21-jährige Schweizer Marco Odermatt – und ausgerechnet Über-Dominator Hirscher prophezeit dem Youngster nun eine gloriose Zukunft: «Der kann Gesamtweltcupsieger, Olympiasieger werden – alles, was er möchte.»

Dem Ritterschlag folgen aber auch gleich mahnende Worte, in erster Linie an die Verantwortlichen von Odermatt: «Heuer ist dieses Jahr, wo er sich reinfährt in die absolute Weltspitze. Jetzt ist es wichtig, dass man sehr, sehr gut auf ihn aufpasst. Dann ist vieles möglich.»

Motivierende Worte für Odermatt von einem, der es wissen muss.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 12.01.19, 10:15 Uhr