Wie vor einem Jahr kann der Saisonstart in Sölden nicht durchgeführt werden. Neuschnee und Wind verhinderten das Rennen.

Männer-Riesenslalom in Sölden abgesagt

Trotz der ungünstigen Prognosen hatten sie in Sölden gehofft, den traditionellen Prolog auf dem Rettenbach-Gletscher durchführen zu können. Die Organisatoren hatten alles Menschenmögliche unternommen.

Die Helfer waren seit nachts um 2 Uhr mit Hochdruck am arbeiten. Der Start zum ersten Lauf war zunächst um eine Stunde auf 11 Uhr verschoben worden, um den Kampf gegen den Neuschnee und den aufkommenden Wind doch noch zu gewinnen. Doch alle Bemühungen nützten am Ende nichts.

Es kam leider mehr Schnee als vorhergesagt. Prognostiziert waren 20 Zentimeter, stattdessen gab es oben am Start mindestens 50 cm Neuschnee.

Fis-Renndirektor Markus Waldner fasste die Situation wie folgt zusammen: «Es kam leider mehr Schnee als vorhergesagt. Prognostiziert waren 20 Zentimeter, stattdessen gab es oben am Start mindestens 50 cm Neuschnee.» Gemäss dem Verantwortlichen war es so ein Ding der Unmöglichkeit, die Piste sauber zu kriegen. «Wir hätten nochmals 3 Stunden investieren müssen, doch dann wäre der Zeitplan nicht mehr aufgegangen», so Waldner weiter.

Die Frauen haben mehr Glück

Der Männer-Auftakt in Sölden hatte schon im Vorjahr abgesagt werden müssen. Zum insgesamt 4. Mal machte das Wetter den Riesenslalom-Spezialisten einen Strich durch die Rechnung.

Vor 12 Monaten hatte ein Sturm mit orkanartigen Böen das Rennen verhindert, 2010 war der Nebel Spielverderber, und 2006 fiel das gesamte Programm dem Regen und den zu hohen Temperaturen zum Opfer. Die Frauen hatten bisher in Sölden mehr Wetterglück. Bis auf das Rennen vor 12 Jahren konnte der Riesenslalom am Samstag stets durchgeführt werden.

Nachholtermin wird bald bekannt

Gemäss einer auf diesen Winter hin vorgenommenen Änderung im Reglement können nunmehr auch beim Prolog abgesagte Rennen nachgeholt werden. Wann und wo dies der Fall sein wird, ist noch nicht entschieden. Waldner verspricht Informationen dazu für Montag. Gemäss Kalender findet der nächste Riesenslalom der Männer Anfang Dezember in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado statt.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 28.10.2018, 09:45 Uhr