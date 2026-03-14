Der Weltcup-Super-G der Männer in Courchevel muss wegen der schlechten Wetterbedingungen abgesagt werden. Starker Schneefall, Nebel und die generellen Aussichten für den Tag verhindern das Rennen am WM-Ort von 2023, wie die FIS mitteilt. Der Super-G werde ersatzlos gestrichen, so der Weltverband weiter.

FIS-Renndirektor Markus Waldner erklärte gegenüber SRF: «Am Morgen war es noch trocken und sah gut aus. Die Front kam dann sehr schnell.» Für den zweiten Super-G am Sonntag hat der Südtiroler Hoffnung: «Wir sind sehr zuversichtlich. Die Temperaturen sollten sinken, der Schneefall aufhören. Der Lauf wird nicht neu gesteckt, das macht es für uns einfacher, die Rennlinie von den Neuschneemassen frei zu bekommen.» Es sei aber «eine heikle Aufgabe». Der Rennbeginn ist für 10:45 Uhr vorgesehen.

Odermatt vor nächstem Kugelgewinn

Im Kampf um den Sieg in der Disziplinen-Wertung liegt Marco Odermatt klar in Führung. Der Nidwaldner, der seit Freitag als fünffacher Gesamtweltcupsieger feststeht, führt in der Super-G-Wertung mit 158 Punkten Vorsprung vor dem Österreicher Vincent Kriechmayr. Heisst: Ein 5. Rang genügt Odermatt zur nächsten Kristallkugel. Der letzte Super-G der Saison findet am 22. März beim Weltcup-Finale in Norwegen statt.

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