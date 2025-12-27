Allrounder Marco Schwarz ist zurück. Nach seinem Riesenslalom-Sieg in Alta Badia jubelt er auch in der Speeddisziplin.

«Dieser Sieg hat einen sehr hohen Stellenwert», gab Marco Schwarz nach seinem ersten Super-G-Erfolg der Karriere offen zu. Der 30-Jährige aus Kärnten stand in seinem 12. Rennen in dieser Disziplin erstmals ganz oben auf dem Podest und verwies mit Alexis Monney (+0,20), Franjo von Allmen (+0,25) und Marco Odermatt (+0,29) gleich drei Schweizer auf die weiteren Plätze.

«Es ist schon cool, den Schweizern ein bisschen Paroli zu bieten», konnte sich Schwarz ein Schmunzeln nicht verkneifen – um gleichwohl demütig festzuhalten: «Die Schweizer sind immer noch das Mass aller Dinge. Da müssen wir versuchen, dagegenzuhalten.»

Im Speed wieder angekommen

Die grosse Bedeutung, die Schwarz seinem Erfolg auf der Livigno-Strecke zuschreibt, hat einen besonderen Grund: Zum ersten Mal seit seinem schlimmen Sturz bei der Abfahrt in Bormio vor ziemlich genau zwei Jahren gelang Schwarz in einer Speeddisziplin wieder der Sprung auf das Podest. «Schon in Gröden (13. im Super-G, Anm. d. Red.) habe ich gespürt, dass ich das Gefühl im Speed wieder zurückhabe. Es fühlt sich mega an.»

Unbemerkt ist dieser Steigerungslauf des Österreichers nicht geblieben. Odermatt, der sich nach den Riesenslaloms in Copper Mountain und Alta Badia Schwarz nun erstmals in einem Speedrennen geschlagen geben musste, konnte sich einen kleinen Seitenhieb nicht nehmen lassen. «Odi meinte, ich solle die Slalom-Ski nun in die Ecke stellen», verriet Schwarz mit einem Lächeln.

Die Slalom-Liebe brennt noch

Dieser entschärfte das Ganze dann aber sofort: «Wenn ich Odermatts bisherige Saison anschaue, dann muss ich den Hut ziehen – das ist schon sehr beeindruckend.» Im Gesamtweltcup beträgt Schwarz' Rückstand auf Leader Odermatt noch immer beträchtliche 404 Punkte. Damals im Winter 2023/24 lieferte sich Schwarz bis zu seinem Sturz in Bormio mit Odermatt ein spannendes Duell an der Spitze des Gesamtweltcups.

Ob der Kombi-Weltmeister von 2021 Odermatts Vorschlag wirklich in die Tat umsetzt, bleibt abzuwarten. Er wolle in den nächsten Tagen etwas darüber nachdenken. Ganz fallen lassen möchte Schwarz seinen geliebten Slalom aber nicht.

