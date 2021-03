Was Marco Odermatt im 2. Riesenslalom-Lauf in Kranjska Gora zeigte, war mehr als beeindruckend. Während die anderen Topfahrer des 1. Laufs mit den Pistenverhältnissen viel Mühe bekundeten, stellte der bei Halbzeit viertplatzierte Nidwaldner die klare Laufbestzeit auf und sicherte sich mit über einer Sekunde Vorsprung seinen 4. Weltcupsieg.

Vielleicht fehlte mir die Kraft zum Bremsen.

«Es ist unglaublich, dass das so super funktioniert hat. Nach dem 1. Lauf habe ich noch ein bisschen gehadert, dass im Riesenslalom nicht mehr alles so einfach geht wie zu Beginn der Saison. Im 2. Lauf ist es dann wieder perfekt aufgegangen», freute sich Odermatt. Seine Leistung überraschte ihn vor allem, weil er sich nach einer langen Saison müde fühlt. «Vielleicht fehlte mir die Kraft zum Bremsen», lachte der 23-Jährige.

Spannender Zweikampf mit Pinturault

Der Lohn für den formidablen Auftritt war neben dem Tagessieg die Führung im Riesenslalom-Weltcup. Vor dem abschliessenden Rennen anlässlich des Weltcupfinales in Lenzerheide beträgt sein Vorsprung auf Alexis Pinturault, in Kranjska Gora Vierter, 25 Punkte. «Ich wusste, dass ich voll angreifen musste, um noch eine Chance im Kampf um die Kugel zu haben.»

Auch die grosse Kristallkugel für den Gesamtweltcup liegt für Odermatt in Reichweite. Er liegt noch 31 Punkte hinter Pinturault. Ausstehend sind noch fünf Rennen. Nach dem Slalom am Sonntag in Kranjska Gora stehen in der kommenden Woche in Lenzerheide noch Wettkämpfe in jeder Einzel-Disziplin im Programm. In den Slaloms wird der Schweizer allerdings mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht am Start stehen.

Der Dank an Meillard

Ein perfekter Tag wurde für Odermatt durch den 2. Platz seines Landsmannes Loïc Meillard abgerundet. «Das macht alles noch besser. Bis jetzt haben wir es noch nie gemeinsam auf das Podest geschafft.» Und Odermatt freute sich zudem, dass Meillard ihm mit seinem Ergebnis zugleich Hilfestellung leistete. «Dass er mir noch ein bisschen hilft, dass ich in der Disziplinenwertung vorne bin, ist natürlich perfekt. Danke, Loïc!»