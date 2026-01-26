Vor mehr als einem Jahr stürzte Caviezel in Bormio schwer. Jetzt ist er nach einer komplexen Knieverletzung zurück.

Nach über einem Jahr Pause: Caviezel ist zurück im Weltcup

Legende: Will sich wieder herantasten Gino Caviezel. Keystone/Jean-Christophe Bott

Fast 400 Tage sind vergangen seit Gino Caviezel in einem Weltcup-Rennen das letzte Mal am Start stand. Es war der Super-G in Bormio am 29. Dezember 2024. In jenem Rennen stürzte der 33-jährige Bündner nach rund 45 Fahrsekunden heftig, zog sich eine schwere Verletzung im rechten Knie zu.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Nacht-Riesenslalom in Schladming am Dienstag live auf SRF zwei. 1. Lauf: 17:30 Uhr

2. Lauf: 20:30 Uhr

Bei Caviezel wurde anschliessend eine Rekonstruktion des hinteren Kreuzbandes, eine Meniskus- und Seitenbandoperation sowie eine Refixation von 3 Sehnen am Kniegelenk durchgeführt. «Es ist sicher eine komplexe und schwere Knieverletzung, die ich da erlitten habe. Ich werde aber alles geben, um noch stärker zurückzukommen», sagte Caviezel vor rund einem Jahr.

Nun ist der Moment gekommen. Caviezel wird nach über einem Jahr Pause am Dienstag beim Nacht-Riesenslalom in Schladming sein Comeback geben. Im österreichischen Skigebiet erzielte er 2023 mit dem zweiten Platz im Riesenslalom sein bestes Ergebnis.

Übersicht