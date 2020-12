Nach den beiden Super-G der Frauen in St. Moritz hat der massive Wintereinbruch nun auch im Gaviatal für eine Absage gesorgt: Der Riesenslalom der Männer, der am Sonntag ab 10:00 Uhr hätte über die Bühne gehen sollen, kann wegen den grossen Neuschneemengen, die über Nacht zusammengekommen sind, nicht stattfinden. Dies entschieden die Organisatoren am Sonntag in der Früh. Das Rennen wurde um 24 Stunden auf den Montag verschoben.

Live-Hinweis Den 2. Riesenslalom in Santa Caterina können Sie am Montag live auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen. Den 1. Lauf übertragen wir ab 09:45 Uhr, die Entscheidung ab 12:45 Uhr.

Der erste von zwei geplanten Riesenslaloms in Santa Caterina hatte am Samstag planmässig stattfinden können. Bereits zu diesem Zeitpunkt schneite es teilweise aber kräftig, so dass die Sichtverhältnisse für die Fahrer schwierig waren.