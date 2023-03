Marco Odermatt gewinnt den Riesenslalom in Kranjska Gora und macht den Sieg im Gesamtweltcup perfekt.

Sieg in Kranjska Gora

Das Podest und die Kugel-Entscheidung

1. Marco Odermatt (SUI) 2:16,65

2. Alexis Pinturault (FRA) +0,23 Sekunden

3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,37

Mindestens 15 Punkte hätte Marco Odermatt gebraucht, um den Sieg im Gesamtweltcup definitiv einzutüten. Auf lange Rechnereien wollte sich der Nidwaldner aber nicht einlassen. Odermatt fuhr nach Halbzeitführung in Kranjska Gora zu seinem 10. Saisonsieg – den 5. im Riesenslalom – und steht vorzeitig als Gewinner der grossen Kristallkugel fest.

Hatte er im 1. Durchgang noch von einer tiefen Nummer profitiert, musste er im Final mit einer gezeichneten Piste vorliebnehmen. Tatsächlich schmolz der Vorsprung auf den Führenden Alexis Pinturault auf dem frühlingshaften Schnee im 2. Lauf zunehmend dahin. Dank einem fehlerfreien Zielhang münzte er den knappen Rückstand bei der letzten Zwischenzeit bis ins Ziel wieder in einen Vorsprung um.

Die Siegerehrung mit Marco Odermatt
Odermatt: «Ist am Ende sehr eng geworden»

Das Podest komplettierte Henrik Kristoffersen. Der Norweger sorgte immerhin dafür, dass sich Odermatt noch mindestens bis Sonntag gedulden muss, ehe er auch die kleine Kristallkugel in der Riesenslalom-Wertung sein Eigen nennen darf. Der Vorsprung auf den Slalom-Weltmeister beträgt zwei Rennen vor Saisonende aber auch schon 140 Punkte.

Die weiteren Schweizer

6. Gino Caviezel +1,11 Sekunden

7. Loïc Meillard +1,48

22. Semyel Bissig +3,43

27. Justin Murisier +4,09

DNF Daniele Sette

Nicht im 2. Lauf: Fadri Janutin (46.), Thomas Tumler (DNF), Livio Simonet (DNF),

Im Schatten Odermatts überzeugten auch Gino Caviezel und Loïc Meillard. Caviezel, nach dem 1. Lauf noch auf Rang 8 gelegen, arbeitete sich mit der viertbesten Laufzeit noch auf Platz 6 vor. Unmittelbar hinter dem Bündner klassierte sich Meillard, der schon nach dem 1. Lauf den 7. Platz belegt hatte.

Der starke 2. Lauf von Gino Caviezel
Caviezel: «Guter Lauf, guter Speed»
Der 2. Lauf von Loïc Meillard

Semyel Bissig durfte sich als 22. über sein bestes Saisonergebnis und das dritte zählbare Resultat in diesem Winter freuen. Justin Murisier verlor nach solidem ersten Lauf noch 10 Ränge, Daniele Sette schied im 2. Durchgang aus.

Das weitere Programm

An gleicher Stätte findet am Sonntag gleich noch einmal ein Riesenslalom statt. Das Rennen können Sie wie gewohnt live bei SRF verfolgen (1. Lauf ab 09:15 Uhr). Im Anschluss verschiebt sich der Weltcup-Tross nach Andorra, wo in Soldeu vom 15. bis 19. März das Weltcup-Finale steigt.