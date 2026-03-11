Die Weltcup-Saison neigt sich ihrem Ende entgegen. Marco Odermatt greift nach vier Kristallkugeln, drei davon könnten schon dieses Wochenende fällig sein.

Legende: Hat insgesamt vier Kristallkugeln im Visier Marco Odermatt. Keystone/Marco Audetto

Sieben Rennen vor dem Saisonende der Alpinen ist noch keine der fünf Kristallkugeln im Männer-Weltcup vergeben. Deren vier könnten an Marco Odermatt gehen – und drei davon könnte er schon in den Speedrennen von Freitag bis Sonntag in Courchevel klarmachen. Wirklich spannend dürfte es nirgends mehr werden. Ein Überblick:

Abfahrt: Formsache I

Ausgangslage: 175 Punkte liegt Olympiasieger und Weltmeister Franjo von Allmen hinter dem führenden Odermatt. Alle anderen haben auch mathematisch keine Chance mehr.

Für Kugeljäger Odermatt dürfte der dritte Sieg in Folge in der Abfahrtswertung bei zwei verbleibenden Rennen reine Formsache sein. Wird von Allmen in Courchevel nicht Erster oder Zweiter, reicht Odermatt auch ein «Nuller» zum Kugel-Gewinn. Aus eigener Kraft macht der Nidwaldner am Freitag in den französischen Alpen mit einem 10. Platz alles klar.

Abfahrts-Wertung (7/9 Rennen) 1. Marco Odermatt 610 Punkte 2. Franjo von Allmen 435

Das Programm in Courchevel Box aufklappen Box zuklappen Freitag

Abfahrt, 11:00 Uhr, live auf SRF zwei

Abfahrt, 11:00 Uhr, live auf SRF zwei Samstag

Super-G, 11:00 Uhr, live auf SRF zwei

Super-G, 11:00 Uhr, live auf SRF zwei Sonntag

Super-G, 10:45 Uhr, live auf SRF zwei

Super-G: Formsache II

Ausgangslage: Odermatt führt mit 158 Punkten Vorsprung vor Vincent Kriechmayr (AUT).

Drei Super-G-Rennen stehen noch aus, weshalb noch nichts entschieden ist. Angesichts von Odermatts Beständigkeit in dieser Disziplin müsste es drunter und drüber gehen, sollte sich der Nidwaldner die Kugel noch nehmen lassen. Seit März 2022 ist ein 7. Platz Odermatts schlechtestes Resultat im Super-G, in dieser Saison war er nie schlechter als Fünfter. In Courchevel stehen am Samstag und am Sonntag die Super-G Nummern 7 und 8 auf dem Programm.

Super-G-Wertung (6/9 Rennen) 1. Marco Odermatt 425 Punkte 2. Vincent Kriechmayr 267

Gesamtweltcup: Formsache III

Ausgangslage: Sieben Rennen vor Schluss liegt Odermatt 572 Punkte vor Lucas Pinheiro Braathen.

Trotz Pinheiro Braathens Konstanz auf hohem Niveau in den technischen Disziplinen kommt hier keine Spannung mehr auf. Denn Braathen bestreitet die Abfahrt in Courchevel am Freitag nicht, womit er maximal noch 600 Punkte holen könnte. Weil ausgeschlossen ist, dass Braathen am Samstag und Sonntag bei den Super-G überraschend am Start stehen und maximal punkten wird, ist die grosse Kugel Odermatt sicher. Der 5. Gesamtweltcup-Triumph in Folge dürfte wohl schon am Freitag auch rechnerisch feststehen.

Stand Gesamtweltcup (31/38 Rennen) 1. Marco Odermatt 1530 Punkte 2. Lucas Pinheiro Braathen 958

Die 4. Kugel, die Odermatt in diesem Winter gewinnen könnte, steht erst übernächste Woche zur Disposition. Beim Weltcup-Finale in Lillehammer (NOR) wird der letzte Riesenslalom der Saison ausgetragen. Und jene Kristallkugel wird alles andere als Formsache werden. Denn im «Riesen» sitzt Braathen dem führenden Odermatt mit nur 48 Punkten Rückstand im Nacken.

