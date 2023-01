Daniel Yule könnte eigentlich mit viel Selbstvertrauen ins Weltcup-Rennen in Garmisch-Partenkirchen starten. Wenn bloss der Schnee nicht so weich wäre ...

Es ist warm in Garmisch-Partenkirchen – die Temperaturen sinken in der Nacht kaum unter den Gefrierpunkt. Beim letzten Slalom der Männer vor knapp 2 Wochen in Madonna di Campiglio war das anders.

Genau dieser Unterschied bereitet Daniel Yule Kopfschmerzen. Eigentlich sollte der Walliser den Schwung des Sieges in Madonna nach Deutschland mitnehmen. Doch dass aufgrund der Temperaturunterschiede der Schnee in Garmisch viel weicher sein wird, gefällt ihm gar nicht. Da hilft auch die Bearbeitung der Piste mit Salz und Wasser nicht viel.

«Es wird schwierig, ein Kampf. Ich erwarte wenig Antwort vom Schnee», sagt Yule vielsagend. Und: «Es sind nicht meine Lieblingsverhältnisse», wird der 29-Jährige deutlich. In Madonna lief er auf eisiger Unterlage zur Höchstform auf, nun wird er auf schmierigem Schnee in Garmisch zu kämpfen haben.

Am Training soll's nicht scheitern

«Wir haben den Rennhang simuliert, mit dem Schnee und der Topografie», blickt Luca Aerni auf die Vorbereitung in Hinterreit (AUT) zurück. Im Steilhang habe der 31-Jährige probiert, hoch zu stehen und in die Falllinie zu gehen, im Flachen legte er das Augenmerk auf die letzten Tore. «Beim Wechsel zwischen Steilhang und flachem Gelände hatte ich nie Probleme», meint Aerni.

Bezüglich Schnee-Verhältnissen meint allerdings auch der 11. von Madonna di Campiglio: «Wenn ich ehrlich bin, mag ich den Schnee von Madonna lieber.» Am Mittwochnachmittag wird sich weisen, ob die beiden besten Schweizer Athleten des letzten Slalom-Weltcup-Rennens ihrem Gefühl doch ein Schnippchen schlagen können.