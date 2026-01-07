Tanguy Nef fällt im Slalom von Madonna vom 2. auf den 10. Platz zurück. Frankreich ist doppelt auf dem Podest vertreten.

Das Podest

1. Clément Noël (FRA) 1:43,05 Minuten

2. Eduard Hallberg (FIN) +0,12 Sekunden

3. Paco Rassat (FRA) +0,37

Im ersten Rennen des neuen Jahres winkte Tanguy Nef eine Premiere: Als 2. des 1. Durchgangs durfte sich der Genfer in Madonna di Campiglio berechtigte Hoffnungen auf seinen allerersten Podestplatz im Weltcup machen. Einmal mehr vermochte Nef eine gute Ausgangslage aber nicht zu seinen Gunsten zu nutzen.

Im Vergleich zu seiner unerschrockenen ersten Darbietung fuhr der Druck in der Entscheidung merklich mit. Nef dosierte das Risiko und fiel auf den 10. Platz zurück. Im Rennen der knappen Abstände fehlten letztlich trotzdem nur 22 Hundertstel aufs Treppchen. «Wir haben nach dem 1. Lauf entschieden, die Kanten zu schärfen. Das war wohl etwas zu viel», sagte Nef im SRF-Interview.

Erstmals in dieser Saison ganz an die Spitze schaffte es Clément Noël, der seinen insgesamt 15. Erfolg im Weltcup feierte. Der Franzose, der den 2. Lauf als Drittletzter in Angriff genommen hatte, fing seinen zuvor lange führenden Landsmann Pablo Rassat ab. Zwischen die beiden schob sich der Finne Eduard Hallberg, der bei Halbzeit überraschend in Führung gelegen hatte, diese aber um 12 Hundertstel nicht konservieren konnte.

Hallberg und Rassat, die bereits in Levi respektive Gurgl über sich hinausgewachsen waren, fuhren je den 2. Podestplatz ihrer Karriere ein. Rassat schaffte das Kunststück, vom 16. auf den 3. Platz zu springen.

Die Schweizer

10. Tanguy Nef +0,59

11. Loïc Meillard +0,74

DNF Daniel Yule

DNF Marc Rochat

Out im 1. Lauf: Luca Aerni (32.), Sandro Simonet (43.), Ramon Zenhäusern (DNF), Matthias Iten (DNF)

Loïc Meillard, in den letzten beiden Slaloms jeweils auf dem Podest, konnte bei eisigen Verhältnissen nicht an seine jüngsten Leistungen anknüpfen. Nach einem verhaltenen Lauf belegte er bei Halbzeit nur den 18. Platz. Es folgte eine klare Steigerung, Meillard machte 7 Ränge gut. Mit Platz 11 war er dennoch nicht zufrieden. Vor einem Jahr war Meillard beim Nacht-Event im Trentino noch 2. geworden.

Der vom österreichischen Trainer gesteckte 2. Lauf erwies sich als äusserst selektiv. Die vielen Ausfälle betrafen auch zwei Schweizer. Daniel Yule, seines Zeichens dreifacher Sieger in Madonna di Campiglio, fädelte als 21. des 1. Durchgangs ein. Marc Rochat, der es als 30. gerade noch in die Entscheidung geschafft hatte, rutschte im Steilhang weg. Auch im 5. Slalom des Winters gab es für den Romand damit keine Punkte.

So geht es weiter

Bereits am Wochenende stehen die Rennen in Adelboden auf dem Programm. Am Samstag wird der Riesenslalom ausgetragen, am Sonntag der Slalom.

Weltcup Männer