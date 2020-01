Am Mittwoch bestreiten die Männer den Slalom von Madonna di Campiglio. Letzte Saison feierte Daniel Yule hier seinen ersten Weltcupsieg.

Yule zurück am Ort seines bisher grössten Erfolgs

Slalom in Madonna steht an

22.12.2018: Ein Tag, den Daniel Yule wohl für immer in Erinnerung bleiben wird. Der Walliser gewinnt den Nachtslalom von Madonna di Campiglio und feiert seinen ersten und bis heute einzigen Weltcupsieg. Ebenso sensationell wie überraschend, denn Yule profitiert von den Ausfällen der beiden Halbzeit-Besten Henrik Kristoffersen und Marcel Hirscher.

Nach seinem bescheidenen Auftritt vergangene Woche beim Slalom von Zagreb (Rang 27) kommt Yule die Rückkehr an den Ort seines grössten Erfolgs gerade recht. «Ich habe super Erinnerungen an Madonna. Ich freue mich immer sehr, wenn wir hierher fahren», so der 26-Jährige.

Wie Yule auf seinen ersten Weltcupsieg zurückblickt und wie er das Rennen am Mittwoch angehen will, erfahren Sie im Beitrag ganz oben.

