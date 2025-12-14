Das Podest

1. Timon Haugan (NOR) 1:37,89 Minuten

2. Loïc Meillard (SUI) +0,28 Sekunden

3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,34

Das ganz perfekte Wochenende wurde es nicht für Loïc Meillard. Nach seinem Sieg im Riesenslalom vom Samstag schnupperte er als Halbzeitführender auch im Slalom von Val d'Isère an Platz 1. Doch das Zeitpolster von nur 5 Hundertsteln auf Timon Haugan war äusserst knapp und nach einem verhaltenen Start des Schweizers schnell weg. Meillard kämpfte sich bis zur letzten Zwischenzeit zwar noch einmal bis auf 7 Hundertstel heran, konnte ganz unten aber nicht mehr zulegen. Haugan feierte so seinen insgesamt 5. Vollerfolg im Weltcup.

Bei Meillard dürfte sich der Ärger über das verpasste Double in Grenzen halten. Der Slalom-Weltmeister zeigte, dass mit ihm auch im Stangenwald wieder zu rechnen ist. Mit Rang 14 in Levi und dem Out in Gurgl war er bisher in diesem Winter noch nicht auf Touren gekommen.

Die Geschichte des 2. Laufs hatte Alex Vinatzer geschrieben. An der Zeit des Italieners, der im 1. Durchgang nur 25. gewesen war, biss sich die Konkurrenz reihenweise die Zähne aus. Erst Henrik Kristoffersen gelang es, Vinatzer in der Leaderbox abzulösen. Der Norweger, der den Slalom auf der «Face de Bellevarde» bereits dreimal für sich hatte entscheiden können, komplettierte das Podest. Vinatzer blieb nach seiner Aufholjagd Platz 4.

Die weiteren Schweizer in den Top 30

10. Matthias Iten +1,66

21. Daniel Yule +2,20

25. Ramon Zenhäusern +2,70

Zu seiner Punktepremiere im Weltcup kam Matthias Iten. Der 26-jährige Zuger eröffnete den 2. Durchgang, nutzte die noch jungfräuliche Piste perfekt aus und reihte sich im Schlussklassement gleich als 10. ein. Er überflügelte damit auch Daniel Yule und Ramon Zenhäusern, die viele Positionen einbüssten. Yule, bei Halbzeit noch 15., verbremste den 2. Lauf und wurde nur 21. Zenhäusern rutschte von Position 21 auf 25 ab. Immerhin fuhr der Walliser erstmals in diesem Winter ein zählbares Resultat ein.

Zwei arrivierte Schweizer blieben in der Entscheidung dagegen aussen vor. Tanguy Nef rutschte nach guten Zwischenzeiten im unteren Streckenteil weg und erreichte das Ziel im 1. Lauf nicht. Einen Nuller gab es auch für Luca Aerni. Der überraschende Riesenslalom-2. vom Samstag kam nicht über den 40. Platz hinaus.

So geht es weiter

Nach Val d'Isère ist vor Gröden und Alta Badia: Bereits am Donnerstag geht es im Weltcup der Männer weiter. Zwei Abfahrten und ein Super-G stehen in Gröden bis Samstag an, am Sonntag und Montag werden in Alta Badia ein Riesenslalom und ein Slalom ausgetragen.

Weltcup Männer