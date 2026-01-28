Das Podest

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:53,80 Minuten

2. Atle Lie McGrath (NOR) +0,34 Sekunden

3. Clément Noël (FRA) +0,54

Als sich Loïc Meillard als Dritter des 1. Laufs in der Entscheidung aufmachte, das Nacht-Double in Schladming aus Riesen- und Slalom zu ergattern, sah das durchaus vielversprechend aus. Bis der Walliser nach einem Rutscher nicht mehr auf die Linie zurückkam, ein Tor verpasste und das Rennen damit aufgeben musste. «Zu spät, zu direkt. Die Kurssetzung war so drehend, dass keine Fehler drinlagen. Es war unmöglich, das Tor noch zu erreichen», schilderte ein enttäuschter Meillard anschliessend.

Der Slalom auf der Planai will dem Riesenslalom-Champion vom Vorabend einfach nicht perfekt glücken. Während er den «Riesen» schon zweimal gewinnen konnte, kam er beim legendären Nachtrennen in der Steiermark in 10 Auftritten nie über Rang 5 hinaus.

So feierte Norwegen einen Doppelsieg. Henrik Kristoffersen heisst der 5. Sieger im 5. Slalom im Januar (und der 7. Triumphator im 9. Slalom der Saison). Der Norweger, der seinen Landsmann und Halbzeitführenden Atle Lie McGrath noch abfing, jubelte zum 5. Mal im Schladminger Stangenwald – Rekord. Es ist zudem sein 101. Weltcup-Podest. Dahinter bewies Clément Noël, dass mit ihm an den Olympischen Spielen zu rechnen ist. Er wird in Norditalien als Titelverteidiger antreten.

Die Schweizer in den Punkten

9. Tanguy Nef +2,40

17. Daniel Yule +3,40

20. Ramon Zenhäusern +4,07

Für das beste Schweizer Resultat sorgte Tanguy Nef, den ein grober Schnitzer ein noch besseres Ergebnis kostete. Daniel Yule machte in der Entscheidung noch 5 Ränge gut und ergatterte seine drittbeste Rangierung der Saison. Ramon Zenhäusern schaffte als 29. den Sprung in die Entscheidung gerade noch so. Immerhin spülten ihn etliche Ausfälle in der Entscheidung noch auf Rang 20, somit punktete er zum 3. Mal in dieser Saison.

Die Piste und ihre Opfer

Am Vortag hatten einige Athleten geunkt, man täte besser daran, die eisige Planai mit Schlittschuhen statt mit Ski zu besteigen. Auch am Mittwoch forderte die eisige Piste den Fahrern alles ab. Schon im 1. Lauf erreichten 18 Fahrer das Ziel nicht, in der Entscheidung scheiterten 9 weitere Konkurrenten. Darunter ein Österreicher-Trio, welches der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat.

So geht es weiter

Am 1. Februar steht in Crans-Montana eine Abfahrt auf dem Programm. Es ist zugleich die Olympia-Hauptprobe. Bei den Winterspielen in Norditalien bildet 6 Tage später ebenfalls die Männer-Abfahrt den alpinen Auftakt ins Rennen um die Medaillen.

