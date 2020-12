Am Dienstagabend findet in Madonna di Campiglio der Nachtslalom statt. Für Daniel Yule ist der italienische Ort ein besonderer.

Daniel Yule ist mit 4 Siegen der einzige Schweizer, der mehr als 2 Weltcupslaloms gewonnen hat. Am Dienstagabend bietet sich dem Walliser in Madonna di Campiglio die Chance, zum bereits 3. Mal auf demselben Hang zu triumphieren. Und dies erst noch zum 3. Mal in Serie.

2018 die Durststrecke beendet

Auf den Tag genau vor 2 Jahren war es, am 22. Dezember 2018, als Yule in Madonna di Campiglio Historisches schaffte. Mit seinem Triumph auf der Piste «Canalone Miramonti» beendete der 27-Jährige eine 11-jährige Durststrecke der Schweizer Slalom-Männer.

Nachtslalom in Madonna die Campiglio bei SRF Verfolgen Sie am Dienstag den 2. Männer-Slalom der Saison 2020/21 bei SRF zwei oder im Stream mit Ticker in der SRF Sport App: 1. Lauf ab 17:35 Uhr

2. Lauf ab 20:40 Uhr

Yules Triumph war so etwas wie die Initialzündung – für ihn persönlich, wie für das ganze Schweizer Techniker-Team. Yule avancierte im letzten Winter mit 3 Erfolgen – einer davon abermals in Madonna – zu einem der besten Slalomfahrer im Weltcup. In seinem Sog wurde auch Ramon Zenhäusern zum Siegfahrer. Dies stellte der 2,02-m-Mann zuletzt am Montag mit seinem Coup in Alta Badia unter Beweis.

Yule und Madonna, das passt definitiv. Auch am 22. Dezember 2020?