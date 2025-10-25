Meillard und Sölden: Das ist (noch) keine Liebesbeziehung. Das Ziel: Zwei Läufe runterbringen.

Speziell an die letzten zwei Auftritte in Sölden denkt Loïc Meillard wohl ungern zurück:

2023 : Just an seinem 27. Geburtstag bricht dem Walliser im 1. Lauf die Bindung und er verliert seinen Ski. Das Rennen wird später abgebrochen.

: Just an seinem 27. Geburtstag bricht dem Walliser im 1. Lauf die Bindung und er verliert seinen Ski. Das Rennen wird später abgebrochen. 2024: Beim Einfahren erleidet Meillard einen Schlag im Rücken. Er muss Forfait geben.

Die Probleme im Rücken begleiten den 28-Jährige bis heute: «Bei langen Autofahrten zum Beispiel blockiert er manchmal. Aber im Training geht es gut. Ich weiss, wie ich damit umgehen muss.»

Meillard, der in Sölden noch nie auf das Podest gefahren ist, hat die vergangenen Rückschläge beim Saisonauftakt natürlich noch präsent. «Sölden ist bislang noch nie perfekt gelaufen.» Er zieht das Positives daraus: «Ich kann am Sonntag mit sehr wenig zufrieden sein. Wenn ich zwei Läufe im Ziel habe mit einem guten Gefühl auf den Ski, wäre das schon gut.»

Die Vorbereitung sei für den den Gesamt-Zweiten und Kugel-Gewinner im Slalom der letzten Saison generell gut gelaufen, nur noch wenige Baustellen blieben. «Es gibt noch Kleinigkeiten in der Stabilität zu verbessern.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Wir zeigen den Riesenslalom aus Sölden zum Saison-Auftakt der Männer am Sonntag wie folgt live auf SRF zwei: 09:45 Uhr: 1. Lauf

12:45 Uhr: 2. Lauf

Ski alpin