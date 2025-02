Besser als an der WM in Saalbach hätte es für Swiss-Ski kaum laufen können. Die Betonung liegt auf «kaum», denn an einer Weltmeisterschaft räumte die Schweiz gar noch mehr Medaillen ab: Vor 38 Jahren in Crans-Montana gab es 14 Medaillen, acht davon in Gold. Nun stehen die nächsten Weltcuprennen just an jenem rekordträchtigen Ort an – welcher dann 2027 auch wieder Veranstalter der WM sein wird.

Während die Frauen renntechnisch regelmässig im Walliser Wintersportort zu Besuch waren, ist es für die männlichen Mitglieder des Weltcup-Zirkus eine Rückkehr nach längerer Pause.

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Rennen in Crans-Montana sehen Sie auf SRF zwei und in der SRF Sport App wie folgt: Samstag, 9:40 Uhr: Abfahrt

Sonntag, 10:25 Uhr: Super-G

2012 fanden zuletzt Männerrennen in Crans-Montana statt – zwei Super-G und ein Riesenslalom. Schweizer Alleinunterhalter damals: Didier Cuche. Er schafft es in den beiden Speedrennen mit den Rängen 1 und 3 aufs Podest. Wiederum 14 Jahre zuvor ist der Neuenburger an selber Stelle an der hier äusserst selten ausgetragenen Abfahrt auf Rang 2 gefahren.

Ein 2. Rang – es wäre für die Schweizer Speed-Spezialisten in diesem Jahr wohl zu wenig. 4 von 5 Weltcup-Abfahrten endeten mit einem Doppelsieg der einheimischen Athleten. Einzig auf der Streif stand der Kanadier James Crawford Bronze-Gewinner Alexis Monney vor der Sonne. Nun will die schlagkräftige, schwer Edelmetall-behangene Abfahrts-Armada um Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Justin Murisier und eben Monney Revanche.

Wer Tickets wollte, musste schnell sein

Im Super-G tritt Swiss-Ski ebenfalls mit ordentlich Rückenwind an. Odermatt (2) und Von Allmen feierten bereits Saisonsiege, dazu kommen 4 weitere Podestplätze.

Auf lautstarke Unterstützung dürfen sich die Cracks jedenfalls freuen. Die 12'000 Tickets sind längst weg, die Eintritte für die Abfahrt am Samstag waren bereits Anfang Januar ausverkauft.

Die Vorzeichen sind also ideal, dass ein Schweizer in die Fussstapfen eines gewissen Didier Cuche tritt.

Ski alpin