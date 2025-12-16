Marco Odermatt stellt beim 1. Training zur Abfahrt in Gröden die klare Bestzeit auf.

Legende: In Gröden eine Klasse für sich Marco Odermatt dominiert das 1. Training. Keystone/ROBERT F. BUKATY/Archiv

Marco Odermatt hat dem 1. Training zu den Abfahrten in Gröden den Stempel aufgedrückt. Der 28-jährige Nidwaldner stellte bei garstigen Bedingungen mit Schneefall und schlechter Sicht auf der Saslong die klare Bestzeit auf. Odermatt nahm seinen Konkurrenten 72 Hundertstelsekunden und mehr ab. Erste Verfolger waren Daniel Hemetsberger (AUT) und Dominik Paris (ITA).

Die Schweiz vermochte in der 1. Übungseinheit als Team zu überzeugen. Alexis Monney stellte die viertschnellste Zeit auf (+0,82 Sekunden), Niels Hintermann belegte Rang 6 (+1,13) und Stefan Rogentin kam auf Platz 10 (+1,81).

4 Rennen in 4 Tagen: Mammut-Programm für Odermatt

Am Donnerstag findet die erste von 2 Abfahrten statt. Gröden springt für das abgesagte Rennen in Beaver Creek (USA) ein. Am Freitag steht der Super-G auf dem Programm, am Samstag geht dann die 2. Abfahrt über die Bühne.

Vor allem Odermatt steht ein Mammut-Programm bevor. Denn nach der 2. Abfahrt geht es direkt nach Alta Badia, wo am Sonntag ein Riesenslalom ausgetragen wird. Sämtliche Rennen werden wie gewohnt von SRF live übertragen.

Ski alpin