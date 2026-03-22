Das Podest

1. Sofia Goggia (ITA) 1:29:23 Minuten

2. Corinne Suter (SUI) +0,32 Sekunden

3. Kira Weidle-Winkelmann (GER) +0,60

Als einzige verbliebene Konkurrentin hätte Alice Robinson Sofia Goggia die Super-G-Kugel noch abspenstig machen können. Dazu hätte die Neuseeländerin in die Top 2 fahren müssen und auf einen Nuller von Goggia hoffen müssen.

Doch während Letztere eine starke Fahrt zeigte und mit Bestzeit vorlegte, gelang Robinson kein sauberer Lauf. Am Ende klassierte sie sich mit 2,41 Sekunden Rückstand auf Rang 16. So sicherte sich Goggia nicht nur den Sieg in Kvitfjell, sondern auch ihre 1. Super-G-Kristallkugel. Die Abfahrtswertung hatte die 33-Jährige schon viermal gewinnen können.

Eine starke Leistung zeigte auch Corinne Suter, die nach ihrer verletzungsbedingten Pause zu Beginn des Winters ihren tollen Saison-Finish nach den Olympischen Spielen auch beim Saisonfinale in Lillehammer fortführte. Nach Platz 6 in der Abfahrt am Samstag fuhr sie nun als 2. aufs Podest – und das mit Startnummer 19. Bis zur letzten Zwischenzeit lag die Schwyzerin gar in Führung, ehe sie sich Goggia doch noch geschlagen geben musste.

Als 9. schaffte mit Malorie Blanc auch die 2. Schweizerin den Sprung in die Top 10.

Das Podest komplettierte die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann. Für sie war es die 2. Podestklassierung innerhalb von 24 Stunden, nachdem sie am Samstag in der Abfahrt 3. geworden war.

Aicher rückt Shiffrin auf die Pelle

Im Kampf um den Gesamtweltcup machte Emma Aicher weiter Boden gut auf Mikaela Shiffrin, welche nicht über Rang 22 hinauskam. Mit Rang 4 verkürzte die Deutsche den Rückstand von 95 auf 45 Punkte. Dabei wäre für Allrounderin Aicher noch mehr dringelegen. Sie verpasste Platz 3 nur um 1 Hundertstel, was 10 Punkte mehr eingebracht hätte. Noch sind 2 Rennen zu absolvieren (siehe «So geht es weiter»).

Stuhec' Abschied

Ihr letztes Weltcuprennen bestritt Ilka Stuhec. Die Slowenin gewann 2017 Abfahrts-WM-Gold in St. Moritz und wiederholte ihren Triumph 2 Jahre später in Are (SWE). Insgesamt kommt die 35-Jährige in 252 Weltcup-Rennen auf 22 Podestplätze, davon 11 Siege (7x Abfahrt, 3x Super-G und 1x Kombination).

So geht es weiter

Der Super-G in Lillehammer war das letzte Speedrennen der Saison bei den Frauen. Nun stehen noch 2 Technik-Wettkämpfe auf dem Programm. Am Dienstag wird in Hafjell der Slalom ausgetragen, am Mittwoch der Riesenslalom (beide Rennen live bei SRF).

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