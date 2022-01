Mit den Lauberhornrennen steht das Schweizer Ski-Highlight der Saison vor der Tür. Am Fusse von Eiger, Mönch und Jungfrau messen sich die besten Skifahrer der Welt und kämpfen um Sieg, Hundertstelsekunden und Weltcuppunkte. Das müssen Sie zum Weltcup in Wengen wissen:

Das Programm

Ausnahmsweise wird am Lauberhorn schon am Donnerstag das erste Rennen ausgetragen. Auf dem Programm steht der Super-G, der zuerst im November in Lake Louise und dann Ende Dezember in Bormio hatte abgesagt werden müssen. Danach folgen zwei Abfahrten sowie am Sonntag der Slalom.

Dienstag, 11.01.: Abfahrtstraining I

Abfahrtstraining I Mittwoch, 12.01.: Abfahrtstraining II

Abfahrtstraining II Donnerstag, 13.01.: Super-G

Super-G Freitag, 14.01.: Abfahrt I

Abfahrt I Samstag, 15.01.: Abfahrt II

Abfahrt II Sonntag, 16.01.: Slalom

Die drei Speedrennen werden jeweils um 12:30 Uhr gestartet. Der 1. Lauf des Slaloms beginnt um 10:30 Uhr, der 2. Durchgang um 13:30 Uhr.

So überträgt SRF aus Wengen

SRF zwei überträgt sämtliche Rennen live – mit jeweils 15 bis 20 Minuten Vorprogramm. Zudem zeigt der Sender die Siegerehrungen der Abfahrt am Freitag und Samstag ab 19:05 Uhr. In der SRF Sport App sind Sie ebenfalls stets live mit von der Partie.

Erst zum 2. Mal ein Super-G

Der Super-G vom Donnerstag ist zwar kein Novum für Wengen, aber eine absolute Rarität. In der Geschichte des Weltcups wurde am Lauberhorn erst einmal ein Super-G ausgetragen: 1994 setzte sich Marc Girardelli (LUX) durch, Daniel Mahrer war als Neunter bester Schweizer.

Legende: Vor 28 Jahren Der bislang einzige Super-G-Gewinner am Lauberhorn heisst Marc Girardelli. Keystone

Das sind die «Titelverteidiger»

2021 fielen die Lauberhornrennen der Corona-Pandemie zum Opfer. Die letzten Sieger in Wengen heissen Beat Feuz (Abfahrt) und Clément Noël (Slalom). Der dritte Champion von 2020 ist Matthias Mayer, der sich vor 2 Jahren völlig überraschend in der Kombination durchsetzte.

Das macht das Wetter

An den 4 Renntagen darf mit Sonnenschein ohne Ende gerechnet werden. Es scheint fast, als habe sich 2022 Petrus für die Skifestspiele in Wengen angemeldet. Von Donnerstag bis Sonntag ist es meist wolkenlos, der Nebel bleibt im Flachland liegen. Zudem ist es angenehm warm – perfekt für die Zuschauer. «Von Donnerstag bis Samstag gibt es selbst auf der Lauberhornschulter rund 5 Grad, erst am Sonntag wird es mit 0 Grad wieder etwas kühler», sagt SRF-Meteorologe Felix Blumer.

Publikum ja – aber wie viel?

Wie am vergangenen Wochenende in Adelboden werden auch die Rennen in Wengen vor Publikum stattfinden. Wie viele Zuschauer an den vier Renntagen ans Lauberhorn pilgern werden, lässt sich schwer abschätzen. Der Vorverkauf sei mässig, man spüre eine gewisse Zurückhaltung bei den Fans, sagte OK-Präsident Urs Näpfli am Wochenende.

Die Vorsicht vor Corona

Aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen der vergangenen Wochen hat Wengen sein Sicherheitskonzept angepasst. Das Fahrerlager soll komplett vom Fanlager getrennt werden – auch an den Siegerehrungen. Wie das genau ausschauen soll, erfahren Sie hier.