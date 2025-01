Per E-Mail teilen

Eine Wettquote wie der langjährige Super-G-Dominator Marco Odermatt hatte Franjo von Allmen vor dem Rennen in Wengen zwar nicht. Aber auf dem Zettel hatten den 23-jährigen Berner Oberländer trotzdem viele. So auch Beat Feuz, der am Lauberhorn Erfolge wie kaum ein anderer feiern konnte.

Dies tat der Ski-Experte von SRF dem jungen Athleten im Vorfeld auch kund, was diesen jedoch nicht zusätzlich unter Druck zu setzen schien. «Viele sind vor dem Rennen zu mir gekommen und haben gesagt: ‹Heute bringst du es heim›. Doch ich habe mir gedacht: ‹Redet ihr nur›», sagte Von Allmen nach seinem Coup .

Ich wollte solide Ski fahren und auf Angriff gehen, aber kontrolliert.

Er habe bereits am Morgen ein gutes Gefühl gehabt, berichtete der Schweizer weiter und meinte zum Rennen: «Ich wollte solide Ski fahren und auf Angriff gehen, aber kontrolliert.» Unnötige Risiken wollte er tunlichst vermeiden. Dieser Plan ging voll auf.

Seine Fahrt beschrieb Von Allmen als «einigermassen fehlerfrei». Das Haar in der Suppe war im untersten Teil zu finden, in welchem der dreifache Junioren-Vizeweltmeister von 2022 bewusst etwas Tempo rausnahm. Es war die einzige Passage, in welcher die Konkurrenz wirklich Boden gutmachen konnte.

Im 22. Rennen bereits zuoberst

Dass Von Allmen bei Ski-Experten wie Feuz am Lauberhorn sehr hoch im Kurs ist, kommt nicht von ungefähr. Vor einem Jahr fuhr er in Garmisch als Dritter erstmals aufs Weltcuppodest, in den letzten beiden Abfahrten brillierte der Shootingstar mit zwei 2. Plätzen.

Franjo wird am Samstag schweben.

Von Allmen bestreitet erst seine 2. Saison im Weltcup. Der Super-G in Wengen war lediglich sein 22. Weltcuprennen und bereits stehen ein Sieg und insgesamt vier Podestplätze in seinem Palmarès. So schnell war auch Feuz nicht an die Spitze gestürmt.

Passend zum Thema Geht Serie in Wengen weiter? Schweizer Abfahrts-Cracks wollen auch am Lauberhorn dominieren

Am Samstag bietet sich Von Allmen gar die Chance, am Lauberhorn das Double Super-G/Abfahrt zu holen. Dies war Aleksander Kilde 2022 gelungen. Für Feuz spricht nichts dagegen: «Franjo wird am Samstag schweben und nur noch stärker sein.»

