Der Zürcher steht in Beaver Creek nach seiner Krebserkrankung und fast 2 Jahren Rennpause vor dem Comeback.

Wenn sich Niels Hintermann am Freitag bei der Abfahrt in Beaver Creek aus dem Starthaus stürzen wird, werden 655 Tage seit seinem letzten Einsatz im Weltcup vergangen sein. Im Super-G von Kvitfjell belegte der 30-Jährige Mitte Februar den wenig berauschenden 48. Rang. Dafür hatte er am Tag zuvor in der Abfahrt geglänzt, als er seinen 3. Weltcup-Sieg eingefahren hatte.

Im Oktober 2024 folgte dann die Hiobsbotschaft: Hintermann war an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Schnell war klar, dass er im Winter 2024/25 keine Rennen bestreiten würde. Nach einem langen Leidensweg steht der Zürcher nun vor seinem Comeback.

Keine grossen Erwartungen

«Es ist definitiv der Plan, in der Abfahrt zu starten», sagt Hintermann, «ich freue mich». Grosse Erwartungen hat er nicht nach einer so langen Rennpause. «Ich will gut Skifahren können. Wenn ich abschnittsweise irgendwo halbwegs dabei wäre, wäre das ein grosser Erfolg. Ich will es geniessen und versuchen, in die Top 30 zu kommen.»

Noch kann Hintermann nicht genau einschätzen, wo er steht. Er habe in der Vorbereitung und in den Trainings «sehr gute und sehr schlechte Tage» gehabt. Manchmal habe er wie seine Teamkollegen nach einem 1. Trainingslauf noch eine Schippe drauflegen können, manchmal habe er sich danach nicht mehr verbessern können.

Auslegeordnung nach Beaver Creek

«Es wird vermehrt ein Auf und Ab geben, das muss ich akzeptieren», sagt Hintermann, er könne nicht die Konstanz wie in den letzten Jahren hineinbringen. Zudem sei er mehr von äusseren Umständen abhängig, wie ein Lauf gesteckt sei, wie die Verhältnisse und das Material seien.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt die Rennen aus Beaver Creek wie folgt auf SRF zwei und in der SRF Sport App: Freitag, 5.12., 19 Uhr: Abfahrt

Samstag, 6.12., 18:15 Uhr: Super-G

Sonntag, 7.12., 17:50 Uhr: Riesenslalom 1. Lauf. 20:50 Uhr: Riesenslalom 2. Lauf

Im 1. Training von Beaver Creek verlor Hintermann bei schwierigen Bedingungen knapp 2 Sekunden auf die Bestzeit von Marco Odermatt und wurde 27. «Ich war sehr nervös, kam am Start schlecht weg und sah kaum noch was. Es war von oben bis unten ein Murks», befand Hintermann.

Der aktuelle Comeback-Plan von Hintermann reicht vorerst bis zu den Rennen in Beaver Creek. Nebst der Abfahrt stehen noch ein Super-G und ein Riesenslalom auf dem Programm. Noch ist offen, ob Hintermann auch am 2. Speed-Rennen teilnimmt. «Ich werde am Freitag schauen, wo ich stehe. Und wenn ich dann nach Hause fliege, werden wir einen Plan machen, was realistisch sein könnte.»