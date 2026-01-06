Der Nachtslalom von Madonna di Campiglio: Daniel Yule kehrt am Mittwoch an den Ort seiner grössten Triumphe zurück.

Seit 9 Rennen wartet der ausschliessliche Slalomfahrer Daniel Yule auf einen Top-10-Platz, sein letzter Podestplatz liegt gar 20 Rennen oder fast 2 Jahre zurück: Damals siegte der Walliser in Chamonix (FRA).

Um diese Baisse zu durchbrechen, gibt es für Yule wohl keinen besseren Ort als Madonna di Campiglio. Beim Nachtslalom in der italienischen Provinz Trient heimste der 32-Jährige 3 seiner insgesamt 7 Einzel-Weltcupsiege ein.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Slalom von Madonna di Campiglio zeigen wir am Mittwoch wie folgt live auf SRF zwei: 17:45 Uhr: 1. Lauf

21:00 Uhr: 2. Lauf

«Der Hang kommt mir entgegen, mit den Übergängen und natürlich den guten Erinnerungen», erklärt Yule. Wichtig sei es für ihn, wieder entspannter ans Werk zu gehen. «Ich muss flüssig fahren und mit so wenig Druck wie möglich auf den Ski.»

Wieder im geraden Jahr?

2026 ist ein gutes Omen für Yule. Denn seit 2018 gewann er alle Madonna-Austragungen in den geraden Jahren. 2020 und 2022 stand er zuoberst auf dem Treppchen, 2024 fand kein Rennen statt, weil in jenem Winter der Event vom Dezember in den Januar (2025) verschoben wurde. Heuer wäre die Reihe also wieder an Yule.

Ski alpin