Die Schweizer Abfahrer kommen im Abschlusstraining in Garmisch gut mit den warmen Verhältnissen in Garmisch zurecht.

In den Top 5 des Abschlusstrainings zur Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen klassierten sich gleich drei Schweizer. Alexis Monney verlor als Zweiter 4 Hundertstel auf die Bestzeit von Mattia Casse (ITA), Stefan Rogentin (+0,28) wurde vor Marco Odermatt (+0,30) Vierter.

Franjo von Allmen bremste im letzten Sektor ab, bis dahin war der Olympiasieger zeitlich in ähnlichen Regionen wie Odermatt und Rogentin unterwegs.

Lehto stürzt schwer Box aufklappen Box zuklappen Das Abschlusstraining in Garmisch wurde von einem schweren Sturz von Elian Lehto überschattet. Der Finne musste lange an der Unfallstelle behandelt werden und wurde schliesslich mit dem Schlitten und anschliessend mit dem Hubschrauber abtransportiert. Lehto trainiert jeweils mit den Schweizern.

Hohe Temperaturen, weicher Schnee

Am Freitag herrschten in Garmisch während des Trainings, das um 10:00 Uhr begann, Temperaturen zwischen 12 und 13 Grad. Auch am Samstag wird es nicht kälter werden. Deshalb wurde sowohl der Start der Abfahrt am Samstag als auch des Super-Gs am Sonntag um eine halbe Stunde auf 11:15 Uhr vorverlegt.

«Klar, es ist halt einfach sehr warm. Aber Kompliment an die Organisatoren, die Unterlage ist sehr gut. Etwas früher zu starten würde sicherlich helfen», sagte Odermatt nach dem Training. Auch von Allmen äusserte sich zu den Bedingungen: «Es wird sehr unruhig werden und sicher herausfordernd.»

