Junioren-Weltmeister Giuliano Fux darf beim Slalom am Weltcup-Finale erstmals auf höchster Stufe an den Start. Die Vorfreude ist gross.

An Norwegen hat Giuliano Fux beste Erinnerungen: Vor etwas mehr als einer Woche gewann er an der Junioren-WM in Narvik Gold im Slalom. Damit sicherte sich der 20-jährige Walliser einen Startplatz für das Weltcup-Finale, das in Lillehammer und damit ebenfalls in Norwegen stattfindet. In Skandinavien reiht sich für Fux also ein Highlight an das nächste.

«Es war unbeschreiblich», blickt Fux im SRF-Interview vor seiner Feuertaufe auf höchster Stufe zurück. Die Tage seien lang gewesen, aber auch «richtig cool». Er habe es geniessen und mit der Familie und Kollegen, die angereist waren, feiern können.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Slalom der Männer am Weltcup-Finale am Mittwoch in Lillehammer sehen Sie wie folgt live auf SRF zwei und in der Sport App: 1. Lauf: ab 10:30 Uhr

ab 10:30 Uhr 2. Lauf: ab 13:30 Uhr

Keine Ziele, einfach geniessen

Das Geniessen soll auch am Mittwoch im Vordergrund stehen. «Ich setze mir überhaupt keine Ziele – ich will einfach Spass haben», sagt Fux. Die ersten Tage, die er mit der Weltcup-Equipe verbringen durfte, seien schon «richtig cool» gewesen: «Es war speziell, erstmals mit ihnen am Tisch zu sitzen. Es sind aber alles nette Typen.»