Legende: Die Skifans in Kitzbühel müssen sich gedulden Erst kommt Flachau zum Zug, dann soll es eine Woche später mit Karacho über die Streif mit Lärchenschuss und Hausbergkante gehen. Keystone

Nach der Absage der Lauberhorn-Rennen fallen nun auch die Rennen am kommenden Wochenende am Ausweich-Ort Kitzbühel Corona zum Opfer. Grund sind 17 mögliche Fälle der britischen Coronavirus-Mutation im nahe gelegenen Jochberg. Dies teilte der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter nach einer Regierungsklausur am Mittwoch mit. Am Wochenende wären in Kitzbühel 2 Slaloms auf dem Programm gestanden.

Auf Rennen müssen Ski-Fans am 16. und 17. Januar indes nicht verzichten. Die beiden Slaloms finden zur geplanten Zeit in Flachau statt. Nachdem am Dienstag auf der Hermann-Maier-Strecke der Nachtslalom der Frauen stattgefunden hat, kann man im Salzburg auf der bestehenden Infrastruktur aufbauen.

Dreimal Speed am 2. Kitz-Wochenende

Das zweite Kitzbühel-Wochenende vom 22. bis 24. Januar bleibt vorerst noch im Programm. Allerdings nur dann, wenn es bei geplanten PCR-Tests im Bezirk Kitzbühel keine Auffälligkeiten gibt. So dürften zwei Abfahrten und ein Super-G ausgetragen werden. Kitzbühel war kurzfristig für Wengen eingesprungen. Die traditionsreichen Lauberhorn-Rennen waren nach einigem Hin und Her aufgrund der zu hohen Corona-Infektionszahlen abgesagt worden.