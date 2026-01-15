Legende: Gibt für Wengen Forfait Marco Schwarz. EPA ANDREA SOLERO

Marco Schwarz verzichtet auf eine Teilnahme an den Weltcuprennen am Wochenende in Wengen. Der 30-jährige Österreicher lässt die drei Rennen (Super-G am Freitag, Abfahrt am Samstag und Slalom am Sonntag) aus gesundheitlichen Gründen sausen. Dies gab der österreichische Skiverband (ÖSV) am Donnerstagmittag bekannt.

Demnach macht dem Vierten der Gesamtwertung der laufenden Saison eine Magen-Darm-Grippe zu schaffen. Am Mittwoch hatte der Allrounder noch zuversichtlich geklungen: «Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, doch es geht schon deutlich besser.»

Schwarz lässt wohl auch deshalb Vorsicht walten, weil am kommenden Wochenende in der Heimat gleich das nächste Weltcup-Highlight ansteht: die Kitzbühel-Rennen. Vom 23. bis 25. Januar finden der Reihe nach Super-G, Abfahrt und Slalom statt.

Weltcup