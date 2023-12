Piste zu weich: Kein Slalom in Val d'Isère

Legende: Kann am Sonntag wie die anderen Slalomcracks nicht starten Loïc Meillard. Keystone/EPA/Guillaume Horcajuelo

Die Absageflut im Skizirkus geht weiter: Der Männer-Slalom in Val d'Isère kann nicht durchgeführt werden.

Grund dafür ist die Piste, die nach Schnee- und Regenfällen zu weich ist.

Es ist bereits das 7. Männer-Rennen, das diese Saison den Witterungsbedingungen zum Opfer fällt.

Nach dem Riesenslalom am Samstag hätte am Sonntag in Val d'Isère der zweite Männer-Slalom der Saison stattfinden sollen. Die Verantwortlichen mussten aber um 8:30 Uhr die Absage des Rennens bekannt geben. Grund für diesen Entscheid ist die Piste, die nach Schnee- und Regenfällen zu weich ist. Unter den gegebenen Umständen waren die Voraussetzungen für ein faires und sicheres Rennen nicht gegeben.

Bereits 7 Rennen ins Wasser gefallen

Von den Skicracks ist damit weiterhin viel Geduld gefragt. Nachdem der Saisonprolog, der Riesenslalom in Sölden, im 1. Lauf hatte abgebrochen werden müssen, mussten die Speedfahrer die Absagen der jeweils zwei geplanten Abfahrten in Zermatt/Cervinia und Beaver Creek sowie eines Super-G an gleicher Stätte verdauen. Nun fiel auch der erste Slalom den Witterungsbedingungen zum Opfer.

Bislang konnten einzig der Slalom in Gurgl und der Riesenslalom in Val d'Isère planmässig durchgeführt werden. Beim dominanten Auftritt von Marco Odermatt am Samstag waren die Bedingungen allerdings ebenfalls schwierig gewesen.