Cédric Noger ist vergleichsweise spät, im Alter von 26 Jahren, erstmals für ein Weltcup-Rennen berücksichtigt worden. Der Ostschweizer behauptete sich in der internen Ausscheidung gegen 2 Teamkollegen, die beide Erfahrung auf diesem Niveau mitbringen.

Der Absolvent des Sportgymnasiums Davos begann erst vor kurzem an der Fernuni ein Wirtschaftsstudium.

Noger machte 2013 mit Bronze an den Schweizer Meisterschaften erstmals auf sich aufmerksam. Statt dem Durchbruch folgte eine Durststrecke – und erst 2016 die Rückkehr ins Swiss-Ski-Kader. 2017 stand der Athlet des Skiclubs Speer Ebnat-Kappel an der Universiade in Kasachstan als Dritter auf dem Podest.