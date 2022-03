Satte 375 Punkte Vorsprung bringt Marco Odermatt mit nach Kvitfjell. In Norwegen stehen mit 2 Abfahrten und einem Super-G gleich 3 Speedrennen auf dem Programm. Die 3 Renntage könnten die Vorentscheidung im Gesamtweltcup bringen.

Odermatts spezielle Doppelrolle

Auch wenn der Nidwaldner an den Olympischen Spielen in den Speed-Disziplinen ohne Edelmetall geblieben war, reiste er mit viel Selbstvertrauen in die Nähe von Lillehammer. Dort geht Odermatt als Jäger in den Disziplinen-Wertungen und als Gejagter im Gesamtweltcup an den Start – eine spezielle Ausgangslage.

Während Odermatt im Gesamtklassement klar führt, liegt er in der Abfahrts-Wertung 44 Punkte hinter seinem Widersacher Aleksander Kilde auf Rang 4. Mit Beat Feuz (Zweiter mit 8 Punkten Rückstand) macht ein weiterer Schweizer dem Norweger die kleine Kristallkugel streitig. Olympiasieger Feuz dürfte in der Königsdisziplin voll angreifen, will er doch als erster Athlet zum 5. Mal in Folge die Abfahrtskugel in die Höhe stemmen.

Während der Schangnauer in der Super-G-Wertung nicht um den Sieg mitfährt, hat sein jüngerer Teamkollege auch auf diese Kugel eine Chance, wenn auch eine kleine. Gewinnt Olympia-Bronzegewinner Kilde nämlich den Super-G und Odermatt landet nicht direkt hinter ihm, kann er seinen Vorsprung (derzeit 61 Punkte) vorentscheidend ausbauen und hat so die kleine Kristallkugel bereits vor dem Saisonfinal in Courchevel auf sicher.

Ein Abschied und eine zweite Chance

Nebst Kilde werden die 3 Renntage in der Heimat auch für einen zweiten Norweger speziell. Besonders die zweite Abfahrt zu Beginn des Wochenendes dürfte für Kjetil Jansrud emotional werden, beendet der 36-Jährige damit doch seine lange Karriere.

Es ist ein passender Ort für das Ende einer erfolgreichen Laufbahn als Skirennfahrer. Hier feierte Jansrud seine ersten Siege im Super-G sowie in der Königsdisziplin – nun schliesst sich 19 Jahre nach seinem Debüt an selber Stelle der Kreis.

Sollte Odermatt bei Jansruds Dernière wider Erwarten weder eine Neben- noch Hauptrolle spielen, bleibt dem Schweizer Überflieger noch vor dem Saisonfinal eine weitere Chance auf eine Kristallkugel: Bei den beiden Riesenslaloms im slowenischen Kranjska Gora (12.-13.3.) gehört der frischgebackene Olympiasieger in dieser Disziplin zu den Favoriten – und führt im Klassement souverän.