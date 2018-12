Das Verletzungsbulletin von Mauro Caviezel ist lang: Kreuzbandriss und Meniskusschaden 2011, Wadenbeinbruch 2015, Handverletzung 2016. Dazu kommen noch weitere Blessuren. Immer wieder wurde der Bündner zu langen Pausen gezwungen.

Seit der Saison 2016/17 blieb Caviezel aber vor gesundheitlichen Rückschlägen verschont. Zu was er in fittem Zustand fähig ist, hat er mittlerweile mehrfach bewiesen. In St. Moritz holte er im Februar 2017 in der Kombination WM-Bronze. Im März des gleichen Jahres stand er beim Super-G in Aspen als Dritter erstmals auf einem Weltcup-Podest.

Dass es so laufen würde, hätte ich nicht gedacht.

Den ganz grossen Durchbruch schaffte er nun diesen Winter. Bei 4 Starts stand er 3 Mal auf dem Podest. «Es fühlt sich sehr gut an. Dass es so laufen würde, hätte ich nicht gedacht», erklärt Caviezel in Beaver Creek, das er mit der roten Startnummer für den Führenden im Super-G-Weltcup verlässt. «Ich habe mir sonst nie Gedanken wegen dieser Nummer gemacht. Sie nun aber zu tragen, tut mir sehr gut.»

In Beaver Creek durfte er an der Siegerehrung zur Belohnung unter anderem mit Aksel Svindal Whisky trinken. Dass er nun regelmässig bei solchen Zeremonien dabei sein kann, ist für Caviezel nicht selbstverständlich. «Ich hatte einen unfallfreien Sommer und eine gute Vorbereitung. Aber wenn es im Sommer gut läuft, heisst das noch nicht, dass es auch im Winter gut klappt. Deshalb schätze ich es sehr, dass ich so starten konnte.»

Es ist schön, bei den Rennen positive Emotionen zu haben. Es gibt genug negative in meiner Karriere.

Trotz des guten Laufs bleibt Caviezel aber bescheiden. Die Gefahr abzuheben besteht bei ihm nach all den Rückschlägen nicht. «Man darf sich nie an die Erfolge gewöhnen. Es kann schnell auch wieder auf die andere Seite kippen.» Dennoch sind die guten Ergebnisse eine grosse Genugtuung. «Es ist schön, bei den Rennen positive Emotionen zu haben. Es gibt genug negative in meiner Karriere.»

Schwung nach Europa mitnehmen

Für Caviezel geht es von Nordamerika nun zurück nach Europa. Mitte Dezember will er auch in Val Gardena für Furore sorgen. «Das was in Nordamerika funktioniert hat, muss zwar nicht unbedingt auch in Europa funktionieren. Aber ich hoffe, ich kann den Schwung mitnehmen.»

Resultate Weltcup Männer

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 01.12.2018, 19:55 Uhr