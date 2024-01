Marco Kohler stürzt bei der 1. Lauberhorn-Abfahrt und verletzt sich am Knie.

Übles Déjà-vu: Kohler am Lauberhorn erneut im Sturz-Pech

Beim Sprung kurz vor dem Haneggschuss geriet Marco Kohler in der 1. Lauberhorn-Abfahrt in Rücklage und stürzte bei der Landung. Dabei verdrehte er sich das rechte Knie und musste Hilfe herbeirufen. In der Folge konnte der 26-Jährige mit Unterstützung wieder aufstehen. Wie schwer die Verletzung wiegt, ist bislang nicht bekannt.

Walter Reusser, Alpin-Chef bei Swiss-Ski, sagte gegenüber SRF: «Es ist das rechte Knie, das Kohler nicht belasten kann». Er werde in ein nahe gelegenes Spital gebracht und dort genauer untersucht.

00:47 Video Alpin-Chef Reusser: «Diesmal ist es das rechte Knie, das Kohler nicht belasten kann» Aus Sport-Clip vom 11.01.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Selbe Strecke – anderes Knie

Kohler war bereits vor 4 Jahren am Lauberhorn gestürzt. Damals war der Meiringer noch als Vorfahrer unterwegs, stürzte aber schwer und riss sich im linken Knie sowohl Kreuz- und Innenband als auch Patellasehne und Meniskus.

Nach langer Leidenszeit gewann der 26-Jährige letztes Jahr die Abfahrtswertung im Europacup und etablierte sich diese Saison im Weltcup. Auch in Wengen war er schnell in das Rennen gestartet und lag auf Zwischenrang 7, bis ihm der Sprung vor dem Haneggschuss zum Verhängnis wurde.