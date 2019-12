Odermatt kehrt für Untersuchungen in die Schweiz zurück

Wie schwer steht es um die Knieverletzung von Marco Odermatt? Das wird sich erst am Montag zeigen. «Marco wird für weitere Abklärungen in die Schweiz zurückkehren. Dort wird ein MRI gemacht, dann können wir mehr sagen», erklärte der Schweizer Teamarzt Christian Schlegel am Sonntagabend gegenüber SRF.

Die Verletzung hatte sich Odermatt, der am Ende 5. wurde, im zweiten Lauf zugezogen. «Bei meiner Fahrt in den Zielhang hinein habe ich bei einem Tor einen Schlag erwischt und sofort einen Schmerz im Knie verspürt», so der Youngster.

Erstversorgung mit Schienen

Der Schweizer wurde im Zielraum mit der Bahre abtransportiert und anschliessend mit Schienen erstversorgt. Die definitive Diagnose wird es nach den Untersuchungen am Montag geben.