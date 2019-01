Marcel Hirscher gewinnt auch den Slalom in Adelboden. Ramon Zenhäusern (5.) und Daniel Yule (8.) fahren in die Top Ten.

Das Podest

1. Marcel Hirscher (Ö) 1:47,37

2. Clément Noël (Fr) + 0,50

3. Henrik Kristoffersen (No) + 0,71

Marcel Hirscher hat nach dem Riesenslalom auch dem Slalom seinen Stempel aufgedrückt. Der Österreicher feierte trotz Rang 3 im 1. Lauf letztlich souverän seinen 67. Weltcupsieg und wie 2012 und 2018 das Double am Chuenisbärgli. Es ist bereits der 9. Triumph in Adelboden für den 29-Jährigen. So oft hat noch kein Fahrer an einem Weltcup-Ort gewonnen.

Hirschers Landsmann Marco Schwarz ging zwar als Führender in die Entscheidung, er schied jedoch wie bereits in Zagreb nach Laufbestzeit im 1. Durchgang aus. Der 21-jährige Franzose Clément Noël feierte hinter Hirscher seinen ersten Podestplatz überhaupt. Henrik Kristoffersen musste sich mit Rang 3 begnügen.

Die Schweizer

5. Ramon Zenhäusern + 0,97

8. Daniel Yule + 2,05

Das Warten der Schweizer auf den ersten Slalom-Podestplatz in Adelboden seit dem Sieg von Marc Berthod 2007 geht weiter. Dennoch: Die Athleten von Swiss-Ski boten am Chuenisbärgli beste Unterhaltung. Insbesondere Ramon Zenhäusern entschädigte das treue Publikum. Dieses harrte trotz andauernden Schneefalls (und am Ende Schneeregens) tapfer aus. Der Walliser fuhr auf den 5. Schlussrang. Ihm fehlten nur 26 Hundertstel auf das Podest.

Daniel Yule (8.) schaffte es ebenfalls in die Top Ten. Tanguy Nef musste zurücksteigen und verpasste das 8-Prozent-Zeitlimit. Luca Aerni (10. im 1. Lauf) und Reto Schmidiger fädelten im Finale ein. Der Nidwaldner, in diesem Winter noch ohne Weltcuppunkte, hatte sich im 1. Durchgang mit Startnummer 38 völlig überraschend auf Platz 7 gehievt.

Bereits im 1. Lauf waren Loïc Meillard und Marc Rochat ausgeschieden. Beiden wurde der obere Streckenteil zum Verhängnis. Ein Ausrutscher durchkreuzte Meillards Pläne, Rochat fädelte ein. Sandro Simonet (41.) und Noel von Grünigen (56.) verpassten den Cut.

Fellers Frust – Luitz' Verletzung

Manuel Feller schied wie bereits im Riesenslalom aus. Der Österreicher zerbrach daraufhin seinen Stock. Zu den Verlierern des Wochenendes gehört auch Stefan Luitz. Nach seinem aberkannten Sieg in Beaver Creek verletzte sich der Deutsche am Samstag im Riesenslalom. Luitz kugelte sich auf dem Chuenisbärgli die linke Schulter aus und musste im Spital von Frutigen behandelt werden. Ob er die in gut drei Wochen beginnenden WM im schwedischen Are bestreiten kann, ist noch offen.

So geht es weiter

Der Männer-Tross verschiebt sich nun nach Wengen. Am Freitag steht die Alpine Kombination auf dem Programm. Die Lauberhorn-Abfahrt folgt am Samstag. Der Slalom schliesst die Berner Oberländer Skiwochen dann am Sonntag ab.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 13.01.2019, 10:15 Uhr