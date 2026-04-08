Für Marcel Hirscher ist das Kapitel Weltcup noch nicht abgehakt, eine erneute Rückkehr aber nicht in Stein gemeisselt.

Die Karriere von Marcel Hirscher sucht noch immer seinesgleichen. Der Österreicher ist Olympiasieger, Weltmeister, Gesamtweltcupsieger, und das alles mit dem Adjektiv mehrfach vorne dran. Nur eines war Hirscher in all den Jahren, in denen er den Ski-Weltcup dominiert hat, nie: schwer verletzt.

«Jetzt kann ich auch bei diesem Thema mitreden», sagt der Österreicher beim Besuch von SRF im Salzburger Land, dem Sitz seiner Ski-Firma. Durch seine eigene Erfahrung habe sich bei ihm eine neue Kategorie aufgetan, eine solche Verletzung einzuordnen. «Hut ab vor jedem Athleten und jeder Athletin, die nach Verletzungen zurückgekommen sind.»

Ob es für die oberste Liga reicht, getraue ich mich heute absolut gar nicht mehr zu beantworten.

Hirscher selbst hat sich im Dezember 2024 beim Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss zugezogen – nur Wochen, nachdem er nach einer fünfjährigen Pause sein Comeback im Weltcup gegeben hatte. Damit einhergegangen war ein Nationenwechsel. Der achtfache Gesamtweltcupsieger trat nicht mehr für Österreich, sondern für die Niederlande an, dem Herkunftsland seiner Mutter.

Comeback vielleicht etwas überstürzt

Auf sportlicher Ebene verlief seine Rückkehr überschaubar. In drei Rennen reichte es ihm einmal in die Punkte. Rückblickend betrachtet sei sein Comeback vielleicht zu schnell zustande gekommen. «Der Plan war, einige FIS-Rennen zu fahren und körperlich fit zu werden, dann ein paar Europacuprennen. Und wenn es sich ausgeht das eine oder andere Weltcuprennen», so Hirscher.

Durch die von der FIS ins Leben gerufene Wildcard sei dann alles viel schneller gegangen. «Eigentlich viel zu schnell», sagt Hirscher heute. «Aber im Nachhinein das Buch rückwärts zu lesen, ist immer einfach, so der 37-Jährige.

Ein zweites Comeback will Hirscher nicht ausschliessen, aber auch nicht um jeden Preis forcieren. Der bisherige Heilungsverlauf seines Kreuzbandrisses sei bisher nicht unbedingt positiv verlaufen. In erster Linie wolle er gesund werden. «Dann schauen wir, ob Skirennen möglich sind. Ob es für die oberste Liga reicht, getraue ich mich heute absolut gar nicht mehr zu beantworten.»