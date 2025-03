Legende: Der grosse Jubeltag In Hafjell gelang den Schweizer Riesenslalom-Fahrern Historisches. Keystone/EPA

Die Schweizer Männer schlossen am Mittwoch in Sun Valley die Riesenslalom-Saison standesgemäss ab: Loïc Meillard setzte sich vor seinem Teamkollegen Marco Odermatt durch. So belegten die Swiss-Ski-Fahrer zum 3. Mal in diesem Winter in einem «Riesen» die Plätze 1 und 2.

Der siegreiche Meillard, der sich einer blendenen Spätform erfreut, meinte nach seinem Triumph: «Ich fühle mich momentan einfach wohl auf den Ski und bin froh, dass es so gut funktioniert.» Der Walliser hat die letzten 3 Technik-Rennen alle für sich entschieden.

Ein sichtlich emotionaler Marco Odermatt gab nach dem 7. Podestplatz im 8. «Riesen» des Winters zu Protokoll: «Dass es Rennen für Rennen so aufgeht, kostet viel Kraft.» Er sei «richtig leer» und habe im 2. Lauf noch einmal alles aus seinem Körper herausgeholt.

Meillard und Tumler haben aufgeholt

Der Doppelsieg von Meillard/Odermatt rundet eine weitere überragende Schweizer «Riesen»-Saison ab. Die Schweizer stellen zum 5. Mal in Folge das stärkste Riesenslalom-Team. Dies, nachdem man zuvor in der Saison 1995/96 in der langjährigen Sorgendisziplin letztmals top gewesen ist.

Wie immer seit der Saison 2020/21 war es Odermatt, der das starke Schweizer «Riesen»-Team anführte. Der Nidwaldner holte zum 4. Mal in Folge die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin.

Aber – und das spricht für die grössere Breite im Schweizer Team – Odermatt ist nicht mehr die Schweizer Lebensversicherung. Mit seinen 3 Saisonsiegen war der Gesamtweltcupsieger zwar abermals der erfolgreichste Punktesammler im Riesenslalom. Aber: Speziell Meillard und Tumler haben aufgeholt. Dies belegt folgende Tabelle:

Erstmals seit 2020/21 zeichnete Odermatt für weniger als 40 Prozent der Schweizer Riesenslalom-Punkte verantwortlich. Von den total 1550 Zählern, welche die Swiss-Ski-Männer in diesem Winter in dieser Disziplin eingefahren haben, gingen 580 auf Odermatts Konto. Das entspricht 37 Prozent. Zum Vergleich: Im Winter 2021/22 waren es 48 Prozent gewesen.

Endlich wieder 3 verschiedene Sieger ...

In den letzten 4 Wintern fuhr Odermatt 23 der 25 Schweizer Siege im Riesenslalom ein. In dieser Saison waren es «nur» 3 von 6 Triumphen. Zweimal jubelte Meillard, einmal Tumler. 3 verschiedene Schweizer Gewinner in ein- und derselben Riesenslalom-Saison gab es letztmals 2008/09, als Carlo Janka, Daniel Albrecht und Didier Cuche zu den Saisonsiegern gehörten.

... und zum 2. Mal überhaupt ein Dreifachsieg

Das Trio Meillard, Odermatt und Tumler sorgte zudem Mitte März in Hafjell (NOR) für den erst 2. Schweizer Dreifachsieg im Riesenslalom. Zuvor war dies im Weltcup einzig 1983 in Adelboden gelungen (Pirmin Zurbriggen siegte vor Max Julen und Jacques Lüthy).