Das Podest

1. Marcel Hirscher (Ö)

2. Thomas Fanara (Fr, +2,53)

3. Alexis Pinturault (Fr, +2,69)

Marcel Hirscher fuhr erneut in einer eigenen Liga. Der Österreicher verwaltete seinen grossen Vorsprung aus dem 1. Durchgang (0,94 Sekunden auf den zweitplatzierten Matts Olsson) souverän und baute diesen gar massiv aus. So viel Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten hatte es in Alta Badia noch nie gegeben. Hirscher feierte den zweiten Riesenslalom-Sieg der Saison und seinen 61. Weltcupsieg.

Die Schweizer

8. Loïc Meillard

9. Thomas Tumler

15. Gino Caviezel

22. Elia Zurbriggen

Marco Odermatt (out)

Der Höhenflug des Marco Odermatt hätte durchaus eine Fortsetzung finden können. Doch der 21-jährige Nidwaldner vergab seine tolle Ausgangslage aus dem ersten Lauf und schied aus. Mit Startnummer 27 war er auf den 3. Rang vorgeprescht. Im zweiten Durchgang nahm der Aufsteiger dann etwas zu viel Risiko. «Ich wollte nicht einfach nur hinunterfahren und zurückfallen», erklärte Odermatt. Er sprach selbstbewusst von seinem besten Rennen bisher auf Weltcup-Stufe. Und trösten konnte er sich mit dem Lob eines Überirdischen:

Hirscher hat mir zum ersten Lauf gratuliert.

Mit Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler, Elia Zurbriggen und Gino Caviezel waren bei Halbzeit gleich 5 Swiss-Ski-Athleten in den Top 15 klassiert. 5 Schweizer im 2. Lauf eines Riesenslaloms hatte es zuletzt 2010 gegeben. Allerdings konnten sie nicht ganz an das Resultat des 1. Durchgangs anknüpfen. So war es erneut Meillard, der für die beste Schweizer Platzierung sorgte. Neuling Marco Raymond (57.) verpasste den Cut mit fast 6 Sekunden deutlich.

Aliprandini mit schöner Geste

Der Italiener Luca De Aliprandini fuhr dank einem fulminanten zweiten Lauf auf den 7. Rang. Der Lebenspartner von Michelle Gisin nutzte die Zeit in der Leader-Box, um Marc Gisin gute Besserung zu wünschen.

So geht's weiter

In Alta Badia folgt am Montag ein Parallel-Riesenslalom (ab 18:05 Uhr live auf SRF zwei). Für die Speedfahrer geht es am 28. Dezember mit dem Klassiker auf der «Stelvio» in Bormio weiter.

