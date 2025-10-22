Legende: Wurde seiner Favoritenrolle gerecht Casper Ruud. Keystone/GEORGIOS KEFALAS

Casper Ruud steht bei den Swiss Indoors nach einem Zweisatz-Sieg gegen Quentin Halys im Achtelfinal.

Dort trifft der Norweger am Donnerstag auf Stan Wawrinka.

Die Partie zwischen Taylor Fritz und Valentin Vacherot können Sie ab 17:50 Uhr live auf SRF zwei und hier im Livestream mitverfolgen.

Quentin Halys (ATP 78) brauchte einen Satz, um gegen Favorit Casper Ruud (ATP 11) in die Partie zu finden. Im 2. Umgang leistete der französische Lucky Loser mehr Gegenwehr, musste sich dann aber im Tiebreak geschlagen geben. So siegte der Norweger in 1:15 Stunden 6:1, 7:6 (7:3). Für Ruud geht es am Donnerstag im Achtelfinal gegen Stan Wawrinka weiter.