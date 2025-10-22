Schanghai-Sieger Valentin Vacherot verpasst an den Swiss Indoors den nächsten Exploit und unterliegt dem topgesetzten Taylor Fritz in drei Sätzen.

Casper Ruud steht in Basel nach einem Zweisatz-Sieg gegen Quentin Halys im Achtelfinal. Dort trifft er am Donnerstag auf Stan Wawrinka.

Jakub Mensik, der Bezwinger von Henry Bernet in der 1. Runde, kann gegen Joao Fonseca verletzungsbedingt nicht antreten.

In Schanghai schrieb Valentin Vacherot (ATP 39) jüngst ein waschechtes Märchen, in Basel verpasst er den nächsten Coup nun knapp. Gegen Taylor Fritz (ATP 4), Nummer 1 der Setzliste, unterlag der Monegasse nach über zweieinhalb Stunden mit 6:4, 6:7 (4:7), 5:7. Der 26-jährige Vacherot bewies dabei Kämpferqualitäten: In allen drei Sätzen machte er einen Breakrückstand wett, im 1. Durchgang reichte es ihm mit einem späten 2. Servicedurchbruch zum Gewinn. Doch der favorisierte Fritz hatte den längeren Atem und machte im 3. Satz ebenfalls mit einem späten Break den Sack zu.

Quentin Halys (ATP 78) brauchte einen Satz, um gegen Favorit Casper Ruud (ATP 11) in die Partie zu finden. Im 2. Umgang leistete der französische Lucky Loser mehr Gegenwehr, musste sich dann aber im Tiebreak geschlagen geben. So siegte der Norweger in 1:15 Stunden 6:1, 7:6 (7:3). Für Ruud geht es am Donnerstag im Achtelfinal gegen Stan Wawrinka weiter (ab 17:50 Uhr live auf SRF zwei).

Mensik vom linken Fuss gestoppt

Am Montag noch konnte sich Jakub Mensik (ATP 19) in der 1. Runde gegen den 18-jährigen Schweizer Henry Bernet in zweieinhalb Stunden und drei Sätzen durchbeissen. Zwei Tage später musste sich der 20-jährige Tscheche von den Swiss Indoors zurückziehen. Der linke Fuss macht dem zuletzt immer wieder angeschlagenen Mensik zu schaffen. Das Achtelfinal-Duell mit dem 19-jährigen Brasilianer Joao Fonseca von Mittwochabend konnte deshalb nicht über die Bühne gehen.

In Basel auch in den Viertelfinal kommen möchte der zweimalige Sieger Félix Auger-Aliassime (ATP 12). Der 25-jährige Kanadier setzte sich gegen seinen ein Jahr jüngeren Landsmann Gabriel Diallo mit 6:2, 7:5 durch. Im 2. Satz gelang Auger-Aliassime das späte Break zum 6:5, kurz darauf verwertete er seinen ersten Matchball. Im Achtelfinal misst er sich mit Marin Cilic (CRO/ATP 89).

Swiss Indoors