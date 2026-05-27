Jil Teichmann zieht dank einem 7:5, 6:4 gegen Magdalena Frech zum 2. Mal in ihrer Karriere in die 3. Runde von Roland Garros ein.

Im Startsatz macht die Schweizerin dabei einen 3:5-Rückstand wett und wehrt 3 Satzbälle in Folge ab.

Mit Belinda Bencic und Viktorija Golubic überstehen am Mittwoch gleich 2 weitere Schweizerinnen die 2. Runde.

Angeführt von ihrem kleinen, aber lauten Fanclub schlug Jil Teichmann (WTA 170) gegen die Polin Magdalena Frech (WTA 46) nach einem hervorragend herausgespielten Break beim Stand von 5:3 im 2. Satz zum Match auf. Doch bei 30:30 unterliefen der Schweizerin ein Doppelfehler und ein einfacher Vorhand-Fehler. Dadurch liess sie sich allerdings nicht aus der Ruhe bringen.

Gleich im nächsten Game erspielte sich die 28-Jährige 3 Matchbälle und den zweiten davon konnte sie nach 1:49 Stunden und 2 hart umkämpften Sätzen zum 7:5, 6:4 nutzen. Für die Seeländerin ist es nach dem Achtelfinal-Vorstoss 2022 der 2. Einzug in die 3. Runde der French Open. Nach den Siegen von Belinda Bencic und Viktorija Golubic stehen so erstmals in der Geschichte des Sand-Majors 3 Schweizerinnen im Sechzehntelfinal. Mit Susan Bandecchi könnte am Donnerstag gar noch eine Vierte folgen.

Wende im 1. Satz

Das Fundament zu ihrem wohl grössten Sieg seit ihrer 7-monatigen Pause wegen mentaler Erschöpfung hatte Teichmann dabei im 1. Durchgang gelegt. Frech führte scheinbar komfortabel mit 5:3 und kam bei Aufschlag der Schweizerin zu 3 Satzbällen in Serie. Doch mit dem Rücken zur Wand packte die Linkshänderin ihr bestes Tennis aus, hielt sich im Satz und realisierte kurz darauf die Breaks zum 5:5 und 7:5, nachdem sie in den Return-Games zuvor noch chancenlos gewesen war.

In der 3. Runde trifft die Weltnummer 170 am Freitag entweder auf die tschechische Weltnummer 10 Karolina Muchova oder die für Usbekistan spielende Russin Kamilla Rachimowa (WTA 89).

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