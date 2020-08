«Zu viel für mich» – Fragezeichen um Williams in New York

Schönreden wollte Serena Williams (WTA 9) die jüngste Niederlage nicht: «Es ist schwer, so zu spielen, wie ich gespielt habe, und positiv zu bleiben.» Sie hatte sich beim WTA-Turnier in New York soeben der Griechin Maria Sakkari beugen müssen – schon im Achtelfinal. Viel zu früh für Williams, deren Vorbereitung für die US Open damit endgültig floppte.

5 Partien hatte die Amerikanerin seit der Corona-Pause bestritten, alle über 3 Sätze, und alle dauerten über 2 Stunden. «Normalerweise spiele ich nicht so. Das ist zu viel für mich», so die 38-Jährige. Die Euphorie auf die US Open scheint bei Williams verflogen zu sein. Dabei hat sie doch so Grosses vor: Der 24. Grand-Slam-Titel soll her. Sie würde damit die Bestmarke von Margaret Court einstellen.

Legende: Erschöpft Serena Williams hinterlässt vor dem Auftakt in die US Open nicht den besten Eindruck. Keystone

Sechs Topshots fehlen in New York

Der «verflixte» 24. Titel, wie er unterdessen schon genannt wird. Seit der Geburt ihrer Tochter Olympia hatte Williams viermal im Final die Chance, das zweite Dutzend vollzumachen. Zwei dieser Endspiel-Niederlagen musste sie «zuhause» in New York verkraften – 2018 gegen Naomi Osaka und 2019 gegen Bianca Andreescu.

Wenigstens die Umstände greifen Williams unter die Arme. Aufgrund der Corona-Krise haben sechs Top-10-Spielerinnen für die US Open abgesagt: Ashleigh Barty (WTA 1), Simona Halep (WTA 2), Elina Svitolina (WTA 5), Titelverteidigerin Bianca Andreescu (WTA 6), Kiki Bertens (WTA 7) und Belinda Bencic (WTA 8): Sie alle machen einen weiten Bogen um New York.

«Zweifel werden grösser»

Williams, als Nummer 3 gesetzt, hat «nur» Karolina Pliskova (WTA 3) und Sofia Kenin (WTA 4) vor der Nase. Von den Top 10 soll ausserdem Naomi Osaka (WTA 10) antreten, die zuletzt aber ihren Finalauftritt am gleichen Schauplatz in Flushing Meadows platzen lassen musste. Selten schien für Williams der Weg zu einem Major-Triumph weniger steinig.

Und doch deutet in Anbetracht der jüngsten Leistungen der US-Amerikanerin nicht allzu viel auf den 24. Streich hin. Mats Wilander, siebenfacher Grand-Slam-Champion, schätzt das Turnier vor allem aus mentaler Sicht als wichtig für Williams ein: «Wenn sie dieses Mal nicht gewinnt, werden die Zweifel bei ihr grösser, dass sie noch ein weiteres Grand-Slam-Turnier gewinnen kann.»