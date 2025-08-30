Inklusive Qualifikation 5 Spiele am Stück hat Leandro Riedi an den US Open nun gewonnen. In der 3. Runde wartet Kamil Majchrzak (POL).

Legende: Will auch gegen Majchrzak so jubeln Leandro Riedi. Keystone/AP/Kirstey Wigglesworth

Vieles hatte kurz nach Leandro Riedis grossartiger Wende gegen Francisco Cerundolo (ARG/ATP 19) in der 2. Runde der US Open darauf hingedeutet, dass es der Schweizer in der 3. Runde der US Open mit einem Top-10-Spieler zu tun bekommen würde; mit Karen Chatschanow (ATP 9). Der Russe führte gegen Kamil Majchrzak (POL/ATP 76) im Entscheidungssatz 5:2 – verlor die Partie aber tatsächlich noch. So sieht die Aufgabe für Riedi auf dem Papier einfacher aus, was sich aber als trügerisch erweisen könnte.

Seit einigen Monaten bin ich auf dem richtigen Weg.

Denn der Pole spielt gerade so gut Tennis wie noch selten in seiner mittlerweile 12-jährigen Profikarriere. Im Juli war er in Wimbledon erstmals in seiner Karriere in den Achtelfinal an einem Grand Slam vorgestossen, wo er gegen Chatschanow noch das Nachsehen hatte. Vor der 2022 ausgesprochenen Dopingsperre gegen ihn war er zwar auch schon Stammgast an Grand Slams gewesen, oft aber schon in der Startrunde hängen geblieben.

Auch in der Weltrangliste spiegelt sich die Entwicklung Majchrzaks wider, sein bestes Ranking vom Februar 2022 (75) hat er fast wieder erreicht. Vor dem Duell mit Riedi, den er zwar kaum kenne, der aber in fittem Zustand jeweils auf der Challenger Tour abgeräumt habe, ist Majchrzak mit sich selbst in letzter Zeit zufrieden: «Seit einigen Monaten bin ich auf dem richtigen Weg.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Drittrundenpartie zwischen Leandro Riedi und Kamil Majchrzak findet wohl um ca. 20:00 Uhr statt. Das Spiel können Sie auf SRF info verfolgen.

Unbekümmerter Riedi in Schuss

Auf einem solchen ist auch Riedi. Dass der Zürcher dem Polen noch nicht geläufig ist, verwundert wiederum auch nicht gross. Nach langer Verletzungspause figurierte Riedi vor dem Start der US Open nur auf Rang 435 der Weltrangliste und steht vor seiner erst 4. Grand-Slam-Partie. Zwei davon hat er in der dieser Woche in Flushing Meadows gewonnen.

Ich geniesse es einfach – realisieren werde ich es dann auf dem Nachhauseweg.

Der 23-Jährige ist aber schon länger in New York, denn vor dem Erstrundenspiel gegen Pedro Martinez (ESP/ATP 66) hatte er schon drei Qualifikationsspiele gewonnen. 5 Siege am Stück – was er gerade abliefert, findet Riedi schwer zu fassen: «Ich geniesse es einfach. Realisieren werde ich es dann auf dem Nachhauseweg.»

Diesen kann er mit einem Sieg gegen Majchrzak noch weiter hinauszögern. Gegen den Polen hat Riedi noch nie gespielt, dennoch kenne er ihn einigermassen gut. In der Vorschau hält er sich allgemein. Der 29-Jährige spiele solides Tennis und es werde ein schwieriges Spiel für ihn.

